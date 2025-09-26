جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیراعظم کا بائیکاٹ؛ نیتن یاہو کا خالی نشستوں سے خطاب

نیتن یاہو کے ہوٹل اور جنرل اسمبلی کی عمارت کے باہر بھی مظاہرین کی بڑی تعداد موجود تھی

ویب ڈیسک September 26, 2025
facebook whatsup
اسرائیلی وزیراعظم کی تقریر کا متعدد عالمی رہنماؤں نے واک آؤٹ کرکے احتجاج کیا

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں آج اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے خطاب کیا تاہم انھیں اپنے ہوٹل سے ہی شدید خفت کا مظاہرہ کرنا پڑا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نیو یارک کے جس پُرتعیش ہوٹل میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو مقیم تھے۔ اس کے باہر اسرائیلی مظاہرین کی بڑی تعداد جمع ہوگئی۔

 

اسرائیلی مظاہرین نے نیتن یاہو کی پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور یرغمالیوں کی رہائی میں ناکامی کا ذمہ ٹھہراتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔

 

دیکھتے ہی دیکھتے وہاں دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے شہری بھی فلسطینی پرچم اُٹھائے جمع ہوگئے اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے لگائے۔

 

بعد ازاں یہ مظاہرین جنرل اسمبلی کی عمارت کے باہر بھی جمع ہوگئے۔ مظاہرین نے بینرز اُٹھائے ہوئے تھے جس میں اسرائیل مخالف اور غزہ کی حمایت میں نعرے اور مطالبات تحریر تھے۔

 

یوں اسرائیلی وزیراعظم کو ہوٹل سے نکلنے سے لے کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی عمارت تک پہنچنے میں ہر جانب سے مظاہرین کا سامنا کرنا پڑا۔

 

تاہم انھیں اصل ہزیمت اس وقت اُٹھانی پڑی جب وہ تقریر کرنے ڈیسک پر آئے تو ایران اور پاکستان سمیت متعدد ممالک کے سفارت کار واک آؤٹ کرگئے۔

 

وزیراعظم شہباز شریف سمیت کئی عالمی رہنماؤں نے بھی نیتن یاہو کی تقریر کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہال میں داخل ہونے گریز کیا۔

 

جس کے باعث اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو اپنا خطاب جنرل اسمبلی کی خالی نشستوں سے کرنا پڑا۔

 

نیتن یاہو کی تقریر کے دوران یہ واک آؤٹ دراصل اسرائیل کی غزہ جنگ اور فلسطینی عوام کے خلاف جاری کارروائیوں کے تناظر میں عالمی برادری کے سخت ردعمل کی عکاسی کرتا ہے۔

خالی نشستوں کے مناظر نے یہ پیغام دیا کہ عالمی سطح پر اسرائیل کے اقدامات کو بڑھتی ہوئی تنہائی اور مخالفت کا سامنا ہے۔ امریکی اور یورپی ذرائع ابلاغ نے بھی اس منظر کو "سیاسی ناکامی اور عالمی بائیکاٹ کی علامت" قرار دیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

30 ہزار کروڑ وراثت کی جنگ: سنجے کپور کی بیوہ نے عدالت میں شرط رکھ دی

30 ہزار کروڑ وراثت کی جنگ: سنجے کپور کی بیوہ نے عدالت میں شرط رکھ دی

 Sep 26, 2025 04:08 PM |
سلمان خان کے شو بگ باس 19 کو قانونی دھچکا: دو کروڑ روپے کے ہرجانے کا نوٹس

سلمان خان کے شو بگ باس 19 کو قانونی دھچکا: دو کروڑ روپے کے ہرجانے کا نوٹس

 Sep 26, 2025 03:01 PM |
ایک اور پاکستانی اداکارہ کی طلاق ہوگئی، حیران کن وجہ بھی بتادی

ایک اور پاکستانی اداکارہ کی طلاق ہوگئی، حیران کن وجہ بھی بتادی

 Sep 26, 2025 02:49 PM |

رائے

کراچی۔۔۔ ایک بدقسمت شہر

کراچی۔۔۔ ایک بدقسمت شہر

Sep 26, 2025 01:33 AM |
بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟

بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟

Sep 26, 2025 01:29 AM |
27ستمبر:پی ٹی آئی کا پھر حکومت مخالف جلسہ؟

27ستمبر:پی ٹی آئی کا پھر حکومت مخالف جلسہ؟

Sep 26, 2025 01:24 AM |

متعلقہ

Express News

یورپی ملک سلووینیا نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پر پابندی عائد کردی

Express News

سابق فرانسیسی صدر کو لیبیا سے غیر قانونی فنڈنگ پر 5 سال قید اور بھاری جرمانہ

Express News

ترک صدر نے امریکی ساختہ ساز و سامان استعمال کرکے اپنی فوج کو طاقتور بنایا؛ ٹرمپ

Express News

ٹرمپ کے غزہ جنگ بندی کے 21 نکاتی امن فارمولے پر عرب رہنماؤں نے تجاویز پیش کردیں

Express News

ثابت کریں کہ بین الاقوامی قانون محض ایک فسانہ نہیں ہے؛ یمنی صدر کا اقوام متحدہ سے مطالبہ

Express News

غزہ، فلسطین کا اٹوٹ انگ ہے؛ اسرائیل یہودی آبادکاری سے باز رہے؛ محمود عباس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو