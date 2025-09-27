کراچی: ڈی جی رینجرز سندھ کا جامعۃ الرشید احسن آباد کا دورہ

جامعۃ الرشید جیسے ادارے قومی ضرورت اور دوسروں کیلئے مشعل راہ ہیں، میجر جنرل محمد شمریز

عامر خان September 27, 2025
facebook whatsup
کراچی:

ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شمریز نے جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی کا دورہ کیا۔

دارالعلوم کے سربراہ مفتی عبدالرحیم اور انتظامیہ نے ڈی جی رینجرز سندھ کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں جامعۃ الرشید کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا۔

طلباء سے خطاب کے دوران ڈی جی رینجرز(سندھ) میجر جنرل محمد شمریز نے کہا کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے جس کے لیے ہمارے اباؤ اجداد نے قربانیاں دیں۔ قومی سلامتی کا تقاضہ ہے کہ ادارے اور افراد اجتماعی سوچ کے ساتھ ملک کو مضبوط بنائیں۔

ڈی جی رینجرز سندھ نے کہا کہ جامعۃ الرشید دینی و دنیاوی تعلیم یکجا کرکے اہم قومی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ایسے ادارے قومی ضرورت اور دوسروں کے لیے مشعل راہ ہیں۔

ڈی جی رینجرز سندھ نے کہا کہ معرکہ حق میں کامیابی پوری قوم کی فتح ہے۔ سندھ رینجرز سرحدوں کے دفاع اور امن قائم رکھنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔

مفتی عبدالرحیم، جامعہ کی انتظامیہ اور طلباء نے افواج پاکستان کو معرکہ حق میں کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ مفتی عبدالرحیم نے کراچی میں امن و امان کے قیام میں سندھ رینجرز  کے کردار کو سراہا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جان لیوا حملے کے لمحات یاد کرکے سیف علی خان جذباتی ہوگئے

جان لیوا حملے کے لمحات یاد کرکے سیف علی خان جذباتی ہوگئے

 Sep 27, 2025 10:06 AM |
گلوکار نجم شیراز کی والدہ انتقال کرگئیں

گلوکار نجم شیراز کی والدہ انتقال کرگئیں

 Sep 27, 2025 09:47 AM |
لندن کنسرٹ میں حزب اللہ کا پرچم لہرانے والے آئرش گلوکار کو انصاف مل گیا

لندن کنسرٹ میں حزب اللہ کا پرچم لہرانے والے آئرش گلوکار کو انصاف مل گیا

Sep 27, 2025 12:20 AM |

رائے

پرانے دوست!

پرانے دوست!

Sep 27, 2025 02:12 AM |
معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

Sep 27, 2025 02:07 AM |
غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

Sep 27, 2025 02:05 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی اے نے وائی فائی 7 کیلئے 6 گیگا ہرٹز بینڈ کی منظوری دے دی

Express News

نوشکی، پولیس کی تلاشی کے دوران گرینیڈ حملہ، شہری شہید، 5 اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی

Express News

غزہ میں قتل عام روکنے اور سیکیورٹی کیلئے کوئی بھی کردار ادا کرنے پر خوشی ہوگی، وزیراعظم

Express News

پنجاب میں اسموگ کے تدارک کیلئے جدید واٹر اسپرنکلنگ مشینوں کے استعمال کی تیاری

Express News

کیمبرج نے پہلی بار پاکستانی طلبہ کے لیے آنسر اسکرپٹ دکھانے کا سلسلہ شروع کردیا 

Express News

پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کو کتنے ارب کا پیکج دے گی؟پلان تیار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو