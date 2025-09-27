ایشیا کپ: ابھیشیک شرما نے محمد رضوان کا ریکارڈ توڑ دیا

بھارت کے اوپننگ بلے باز ابھیشیک شرما نے ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ میں محمد رضوان کا ریکارڈ توڑ دیا۔
ابھیشیک شرما ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ کے ایک ایڈیشن میں 300 سے زائد رنز بنانے والے پہلے بلے باز بن گئے ہیں۔
وہ ابھی تک چھ میچز میں 309 رنز بناچکے ہیں جبکہ فائنل میں ان کی ٹیم پاکستان کے مدمقابل آئے گی۔
اس سے قبل ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ کے ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز محمد رضوان کے پاس تھا جنہوں نے 2022 میں 281 رنز بنائے تھے۔
ابھیشیک شرما نے سپر فور کے تینوں میچز میں برق رفتار نصف سنچریز اسکور کرکے ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔