کراچی، مرتضیٰ وہاب کا ضلع جنوبی کے دورے، سڑکوں کی مرمت کے کام کا معائنہ

حالیہ مون سون بارشوں کے بعد شہر کی 106 اہم شاہراہوں کی بحالی کا کام شروع کردیا گیا ہے، میئر کراچی

عامر خان September 28, 2025
میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے ضلع جنوبی کے مرکزی علاقے صدر میں واقع ایمپریس مارکیٹ اور شاہراہ لیاقت کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سڑکوں کی مرمت کے جاری کام کا معائنہ کیا۔

اس موقع پر کے ایم سی کے محکمہ انجینئرنگ کے افسران نے میئر کراچی کو مرمتی کام کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور انہیں مختلف مقامات کا دورہ کرایا۔

میئر کراچی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حالیہ مون سون بارشوں کے بعد شہر کی 106 اہم شاہراہوں کی بحالی کا کام شروع کردیا گیا ہے جسے آئندہ دو ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ تمام اضلاع میں سڑکوں کی مرمت کے کام تیزی سے جاری ہیں اور میں خود رات گئے مختلف مقامات کا دورہ کر رہا ہوں تاکہ کام کے معیار اور رفتار کا جائزہ لیا جا سکے۔

مرتضیٰ وہاب نے شہریوں سے اپیل کی کہ جہاں کہیں بھی کوتاہی یا ناقص کام نظر آئے وہ فوری طور پر متعلقہ حکام یا ان سے براہِ راست رابطہ کریں۔

ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے عوام کو جواب دہ ہوں اور شفافیت کے معاملے پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا۔

شہر میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں پر بات کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہا کہ شہری سہولیات کی بہتری ان کی اولین ترجیح ہے اور بلدیاتی نظام کو فعال اور موثر بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
