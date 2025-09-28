پی سی بی نے ایک اور بھارتی کھلاڑی کے خلاف آئی سی سی میں شکایت کردی

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ارشدیپ سنگھ کے خلاف آئی سی سی میں درخواست دے دی۔
پی سی بی ذرائع کے مطابق بھارت کے بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ارشدیپ سنگھ نے میچ کے دوران تماشائیوں کی طرف نازیبا اشارے کیے تھے۔
ذرائع کے مطابق پی سی بی نے موقف اپنایا کہ بھارتی بولر نے کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، جس پر کارروائی کی جائے۔
واضح رہے کہ آئی سی سی نے ابھی تک سوریا کمار یادیو، حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کےخلاف فیصلے کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو اور حارث رؤف کو میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ کیا گیا تھا جبکہ صاحبزادہ فرحان کو تنبیہہ کی گئی تھی۔