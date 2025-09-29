کراچی، سسرال سے ملاقات کیلئے آنے والا نوجوان ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق

اورنگی ٹاؤں میں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر فائرنگ کی اورموقع سے فرار ہوگئے جبکہ نوجوان نے موقع پر دم توڑ دیا

عامر خان September 29, 2025
(فوٹو: فائل)
کراچی:

فیصل آباد سے سسرال سے ملنے کے لیے آنے والے نوجوان ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق ہوگئے۔

تھانہ اقبال مارکیٹ اے ایس آئی قطب الدین نے بتایا کہ پاکستان بازار تھانہ کی حدود اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے 11 رحمت چوک ایم ایم کالونی گلی نمبر 13 میں موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان کی فائرنگ سے 30 سالہ سجاد شوکت جاں بحق ہوگیا۔

انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کی اطلاع پر پولیس اور چھیپا کے ریسکیو اہلکاروں نے موقع پرپہنچ کر مقتول نوجوان کی میت کو اسپتال منتقل کی اور کرائم سین یونٹ کی مدد سے جائےوقوع کو سیل کرکے شواہدجمع کیے۔

پولیس افسر نے بتایا کہ مقتول کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور وہ چند روز قبل کراچی میں اپنے سسرال سے ملنے آیا تھا اور اتوار کی شب وہ گھر کے باہر بیٹھا تھا کہ موٹر سائیکل سوار دو نامعلوم مسلح ملزمان نے اسے لوٹنے کی کوشش کی جبکہ سجاد نے مزاحمت کی۔

انہوں نے بتایا کہ نوجوان کی جانب سے مزاحمت پر ملزمان نے فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہوگئے۔

ان کا کہنا تھا کہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرلی گئی ہےجس کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اور پولیس واقعے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔

واضح رہے کہ شہر میں رواں برس ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 65 ہوگئی ہے۔
