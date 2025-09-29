ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت سے شکست کیوں ہوئی؟ کپتان نے وجہ بتادی

میچ کے بعد پریس کانفرنس میں سلمان علی آغا کا فائنل میں ناقص کارکردگی کا اعتراف، ٹیم کی مجموعی کوشش کو سراہا

ویب ڈیسک September 29, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے ایشیا کپ کے فائنل میں ناقص کارکردگی کا اعتراف کرلیا۔

دبئی میں کھیلے گئے ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کے تاریخی فائنل میں بھارت نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر نویں بار ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔

یہ پہلا موقع تھا کہ 41 سالہ تاریخ میں پاک بھارت ٹیمیں ایشیا کپ کے فائنل میں مدمقابل تھیں۔

بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، جس کے بعد پاکستانی ٹیم 19.1 اوورز میں 146 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔

ہدف کے تعاقب میں بھارتی بیٹرز نے دباؤ کے باوجود آخری اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پاکستان سے فتح چھین کر ایشیا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔

میچ کے بعد پریس کانفرنس میں قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ ٹیم نے مجموعی طور پر اچھی کرکٹ کھیلی لیکن اختتامی اوورز میں ہم اپنی صلاحیت کے مطابق پرفارم نہ کرسکے۔

سلمان علی آغا نے کہا کہ ایشیا کپ میں پوری ٹیم نے ملکر جدوجہد کی جس پر فخر ہے اور مجموعی طور پر تمام کھلاڑیوں نے اچھا کھیل پیش کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟

مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟

 Sep 28, 2025 05:47 PM |
اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

 Sep 28, 2025 12:24 PM |
عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

 Sep 28, 2025 11:14 AM |

رائے

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

Sep 29, 2025 02:17 AM |
ذہنی بیماریاں

ذہنی بیماریاں

Sep 29, 2025 02:12 AM |
شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

 Sep 29, 2025 02:10 AM |

متعلقہ

Express News

بھارت نے ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کو شکست دے دی

Express News

ایشیا کپ فائنل میں بھی بھارت کی ہٹ دھرمی، پاکستانی کپتان کا ٹرافی کے ساتھ اکیلے فوٹو شوٹ

Express News

آج کا میچ بہت شاندار ہو گا، ہیڈ کوچ مائیک ہیسن

Express News

ایشیا کپ: دبئی میں پاک بھارت ٹاکرا، ٹاس جیتنا کتنا اہم؟

Express News

پاکستانی باکسر کا رافیل گرنے اور 0-6 کا اشارہ، بھارتی باکسر آپے سے باہر ہوگیا

Express News

پاک بھارت فائنل؛ میچ جیتنے کے لیے سابق کپتان کے قومی ٹیم کو مفید مشورے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو