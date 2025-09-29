قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے ایشیا کپ کے فائنل میں ناقص کارکردگی کا اعتراف کرلیا۔
دبئی میں کھیلے گئے ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کے تاریخی فائنل میں بھارت نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر نویں بار ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔
یہ پہلا موقع تھا کہ 41 سالہ تاریخ میں پاک بھارت ٹیمیں ایشیا کپ کے فائنل میں مدمقابل تھیں۔
بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، جس کے بعد پاکستانی ٹیم 19.1 اوورز میں 146 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔
ہدف کے تعاقب میں بھارتی بیٹرز نے دباؤ کے باوجود آخری اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پاکستان سے فتح چھین کر ایشیا کپ کا ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔
میچ کے بعد پریس کانفرنس میں قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ ٹیم نے مجموعی طور پر اچھی کرکٹ کھیلی لیکن اختتامی اوورز میں ہم اپنی صلاحیت کے مطابق پرفارم نہ کرسکے۔
سلمان علی آغا نے کہا کہ ایشیا کپ میں پوری ٹیم نے ملکر جدوجہد کی جس پر فخر ہے اور مجموعی طور پر تمام کھلاڑیوں نے اچھا کھیل پیش کیا۔