مودی نے کرکٹ کو بھی نفرت کا میدان بنا دیا ہے، خواجہ آصف

عزت اس طرح بحال نہیں ہوتی، پاک بھارت جنگ کا اسکور 6-0 پتھر پر کندہ ہو چکا ہے، وزیر دفاع

ویب ڈیسک September 29, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

پاکستان کے وزیردفاع خواجہ آصف نے بھارت کی جانب سے کھیل کو سیاست میں گھسیٹنے پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر مودی نے کرکٹ جیسے عظیم کھیل کی روح اور اس کی اسپورٹس مین شپ کو اپنی گندی سیاست کے لیے تباہ کر دیا ہے۔

سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مودی کرکٹ کلچر اور برصغیر میں امن کے امکانات کو دفن کر رہا ہے تاکہ اپنی سیاسی دکان چمکا سکے۔

انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ عزت اس طرح بحال نہیں ہوتی، پاک بھارت جنگ کا اسکور 6-0 پتھر پر کندہ ہو چکا ہے۔

وزیردفاع نے مزید کہا کہ پاکستان کی جانب سے تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، لیکن دنیا نے مودی کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے، جو بھارت کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر رسوائی کا باعث بن چکا ہے۔

خواجہ آصف نے ایشیا کپ 2025 کے دوران بھارتی ٹیم کے متعصبانہ رویے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھارتی کھلاڑیوں نے نہ صرف پاکستانی ٹیم سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا بلکہ فائنل سے قبل کپتانوں کی روایتی تصویر بھی نہ بنوائی۔

فائنل میچ کے بعد بھارتی بورڈ کے اشارے پر بھارتی ٹیم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے بھی انکار کر دیا، جس کے باعث دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں اختتامی تقریب تاخیر کا شکار ہوئی۔
