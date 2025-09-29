علیمہ خان کو پیش نہ کرنے پر جج برہم، ایس ایچ او اور اے ایس آئی کو چھ ماہ قید کی سزا سنادی

دونوں کے معافی مانگنے پر جج نے سزا واپس لی، علیمہ خان کو آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش کرنے کا حکم

کورٹ رپورٹر September 29, 2025
فوٹو: فائل
راولپنڈی:

انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کو پیش نہ کرنے پر ایس ایچ او صادق آباد اور اے ایس آئی کو چھ ماہ قید کی سزا سنادی، دونوں کے معافی مانگنے پر عدالت نے فیصلہ واپس لے لیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر صادق آباد احتجاج کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔

جج نے علیمہ خان کے عدالت میں پیش ہونے کے نوٹسز کی تعمیل نہ کرانے پر سخت ترین نوٹس لیا اور ایس ایچ او تھانہ صادق آباد اور اے ایس آئی تعمیلی کو 6 چھ ماہ قید کی سزا سنادی۔

ایس ایچ او اور اے ایس آئی کے معافی مانگنے پر جج نے سزا واپس لی۔ ایس ایچ او نے کہا کہ  تھانہ محرر تبدیل ہوا جس کے سبب علیمہ خان کو پیش کرنے کے حکم کی تعمیل نہ ہوسکی۔

عدالت نے ایس ایچ او ندیم عباس اور اے ایس آئی شکیل کا عذر قبول کرتے ہوئے معافی منظور کرلی اور علیمہ خان کے خلاف سماعت یکم اکتوبر تک ملتوی کردی۔

عدالت نے علیمہ خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا آئندہ سماعت پر چالان کی نقول تقسیم کی جائیں گی۔
