مودی نے اپنی فورسز کی طرح بھارتی ٹیم کو بھی رسوا کروادیا، گورنر سندھ

مودی کی انتہاء پسندی نے ہندوستان میں بھی تمام اقلیتوں کا جینا دو بھر کیا ہوا ہے، کامران ٹیسوری

ویب ڈیسک September 29, 2025
facebook whatsup
(فوٹو : فائل)

گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ مودی نے اپنی فورسز کی طرح بھارتی ٹیم کو بھی رسوا کروا دیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق گورنرسندھ کامران خان ٹیسوری نے بھارت کی کرکٹ ٹیم کے ناروا سلوک پراپنے بیان میں کہا ہے کہ مودی انتہاپسند شخص ہے اس نے آج اپنی کرکٹ ٹیم کو بھی اسی طرح رسوا کیا جیسے اس نے اپنی فورسز کو رسوا کیا۔ ۔

انہوں نے کہا کہ کرکٹ کا میدان کھیل کا میدان ہے یہ جنگ کا میدان نہیں۔ مودی کی انتہاء پسندی نے ہندوستان میں بھی تمام اقلیتوں کا جینا دو بھر کیا ہوا ہے۔

گورنر سندھ نے کہا کہ مسلمان ،عیسائی اور سکھ سب ہی مودی کی انتہاء پسندی سے پریشان ہیں۔ کھیل امن و خوشی کا پیغام ہوتا ہے اسے اپنی گندی ذہنیت سے خراب نہ کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹک ٹاکر فاطمہ خان کے سنگین الزامات پر رجب بٹ کا مؤقف سامنے آگیا

ٹک ٹاکر فاطمہ خان کے سنگین الزامات پر رجب بٹ کا مؤقف سامنے آگیا

 Sep 29, 2025 04:12 PM |
علی ظفر سیلاب زدگان کی مدد کیلئے میدان میں اُتر آئے

علی ظفر سیلاب زدگان کی مدد کیلئے میدان میں اُتر آئے

 Sep 29, 2025 03:42 PM |
پلاسٹک سرجری کی وجہ سے نہیں قدرتی خوبصورت ہوں، علیزے شاہ

پلاسٹک سرجری کی وجہ سے نہیں قدرتی خوبصورت ہوں، علیزے شاہ

Sep 29, 2025 03:19 PM |

رائے

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

Sep 29, 2025 02:17 AM |
ذہنی بیماریاں

ذہنی بیماریاں

Sep 29, 2025 02:12 AM |
شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

 Sep 29, 2025 02:10 AM |

متعلقہ

Express News

امریکی قونصل خانے کی شکایت پر خاتون سمیت دو انسانی اسمگلرز گرفتار

Express News

کراچی: ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی شہری جاں بحق

Express News

کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل، رواں سال کی مجموعی تعداد 64 پوگئی

Express News

کراچی، پیر آباد میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق

Express News

کراچی: پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد دو سگے بھائی ڈاکوؤں کو گرفتار کرلیا

Express News

جنسی زیادتی اسکینڈل: متاثرہ بچوں کا ملزم شبیر تنولی کو سزائے موت دینے کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو