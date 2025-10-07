پی آئی اے کی نجکاری آخری مراحل میں داخل ہوچکی ہے، وزیر خزانہ

اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ اور ڈسکوز کی نجکاری بھی زیر غور ہے، سینیٹر محمد اورنگزیب

ارشاد انصاری October 07, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل

 وفاقی وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جبکہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ اور ڈسکوز کی نجکاری بھی زیر غور ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اکیومن کی بانی و سی ای او جیکولین نووگراٹز کی سربراہی میں وفد نے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے ملاقات کی، جس میں سرمایہ کاری، موسمیاتی لچک اور معاشی اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق وفد کی قیادت اکیومن کی بانی و سی ای او جیکولین نووگراٹز نے کی، وزیر خزانہ نے پاکستان کی معاشی استحکام اور جاری اصلاحات سے آگاہ کیا۔

وزیر خزانہ نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کیلئے اے آئی، ڈیٹا اینالٹکس اور ڈیجیٹل انضمام پر زور دیا۔

اس موقع پر مہمان وفد کو توانائی لاگت، سرمایہ کاری ماحول اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر بھی بریفنگ دی گئی۔

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح 11 فیصد تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے، پاکستان کے چین کے ساتھ 24 نئے مشترکہ منصوبے طے پائے ہیں۔

محمد اورنگزیب نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ کی آوٴٹ سورسنگ اور ڈسکوز کی نجکاری زیرِ غور ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نجی شعبہ ملکی معیشت کا انجن ہے، حکومت برآمدات پر مبنی ترقیاتی ماڈل کی طرف بڑھ رہی ہے، مالی نظم و ضبط اور ٹیرف اصلاحات سے معاشی استحکام ممکن ہے، پاکستان رواں سال کے اختتام سے قبل پہلا پانڈا بانڈ جاری کرے گا۔

وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی تمام ادائیگیاں آئندہ مالی سال کے اختتام تک ڈیجیٹل ہو جائیں گی، بیرونی منافع و ڈیوڈنڈ کی ادائیگیاں معمول کے مطابق جاری ہیں، 500 ملین ڈالر یوروبانڈ کی ادائیگی معمول کے لین دین کے طور پر مکمل کی گئی ہے۔

 محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی اور آبادی جیسے دو بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔

اکیومن نے موسمیاتی لچکدار زراعت اور غربت مٹانے کی کوششوں کو سراہا۔  سی ای او اکیومن جیکولین نووگراٹز نے کہا کہ پاکستان کے تجربات واقعی غیر معمولی رہے۔

وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق پاکستان میں اکیومن کا 90 ملین ڈالر کا ایگریکلچر رزیلینس فنڈ زیرِ عمل ہے، فنڈ کا مقصد پائیدار زراعت اور موسمیاتی مطابقت کے منصوبوں کی مالی معاونت ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی کا علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

سپرہائی وے دنبہ گوٹھ سے خاتون کی لاش برآمد، ملزمان نے سر پر فائرنگ کرکے قتل کیا

Express News

شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت میں تشویش ناک اضافے کا خدشہ ظاہر کردیا

Express News

لاہور چڑیا گھر نایاب قسم کے جانوروں کے مجسمے نصب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو