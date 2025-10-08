اورکزئی میں آپریشن کے دوران 19 خوارج ہلاک، لیفٹیننٹ کرنل و میجر سمیت 11 جوان شہید، نماز جنازہ ادا

راولپنڈی:
ضلع اورکزئی میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات پر آپریشن کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ 19 خوارج کو ہلاک کر دیا تاہم فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل اور میجز سمیت 11 جوان شہید ہوگئے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق 7 اور 8 اکتوبر 2025 کی شب، سیکیورٹی فورسز نے ضلع اورکزئی میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا، جہاں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع تھی۔
آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کی مؤثر اور بروقت کارروائی سے 19 بھارتی حمایت یافتہ خوارج واصلِ جہنم ہوئے۔ تاہم، شدید فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور ان کے نائب میجر طیب راحت نے جرأت و بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا۔
شہادت پانے والے لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق راولپنڈی کے رہائشی اور عمر 39 سال تھی جبکہ ان کے نائب میجز طیب راحت بھی راولپنڈی کے رہائشی اور عمر 33 سال تھی۔
لیفٹیننٹ کرنل اور میجر کے ساتھ مزید 9 جانباز سپاہی بھی وطن پر قربان ہوگئے۔
شہداء میں نائب صوبیدار اعظم گل (خیبر)، نائیک عادل حسین (کرم)، نائیک گل امیر (ٹانک)، لانس نائیک شیر خان (مردان)، لانس نائیک طالش فراز (مانسہرہ)، لانس نائیک ارشاد حسین (کرم)، سپاہی طفیل خان (ملاکنڈ)، سپاہی عاقب علی (صوابی) اور سپاہی محمد زاہد (ٹانک) شامل ہیں۔
سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی چھپے ہوئے دہشتگرد کو انجام تک پہنچایا جا سکے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔
وزیراعظم و وزیر داخلہ کا پیغام
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ضلع اورکزئی میں سیکیورٹی آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 19 دہشتگردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا جبکہ لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف اور میجر طیب راحت سمیت پاک فوج کے جرات مند سپاہیوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا۔
انہوں نے شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔
وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے نڈر سپوتوں کی قربانیاں ہرگز رائیگاں نہیں جائیں گی، بھارتی حمایت یافتہ دہشتگردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، حکومت ملک سے دہشتگردی کی عفریت کے مکمل خاتمے کے لیے پر عزم ہیں۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اورکزئی میں 19 بھارتی اسپانسرڈ دہشتگردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کی۔
انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل جنید، میجر طیب اور 9 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت کرتے ہوئے زخمی ہونے والے 2 جوانوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔
محسن نقوی کا کہنا تھا کہ لیفٹیننٹ کرنل جنید، میجر طیب اور 9 جوانوں نے قیمتی جانیں نچھاور کرکے بھارتی اسپانسرڈ دہشتگردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ شہداء کی عظیم قربانیاں ناقابل فراموش ہیں اور قوم ہمیشہ ان قربانیوں کی مقروض رہے گی۔
وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ شہداء نے اپنے لہو سے وطن سے محبت اور وفا کی تاریخ رقم کی ہے، شہداء کے خون کا ہر قطرہ دہشتگردی کے خلاف ہمارے غیر متزلزل عزم کا عکاس ہے۔ قوم شہداء کے بہادر خاندانوں کو بھی سلام پیش کرتی ہے۔
راولپنڈی میں نماز جنازہ ادا، وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سمیت دیگر کی شرکت
اورکزئی آپریشن کے دوران شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا کی گئی، جس میں وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل، وزیر داخلہ، وفاقی وزرا سمیت عسکری و سول حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پُرعزم اور ثابت قدم ہے، اورکزئی کے شہداء کی قربانیاں اس عزم کی علامت ہیں کہ وطنِ عزیز کے دفاع کے لیے کوئی قربانی دی جانے سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔
نماز جنازہ کے بعد شہداء کے جسد خالی آبائی علاقوں کو روانہ کردیے گئے جہاں انہیں فوجی اعزازات کے ساتھ سپردِ خاک کیا جائے گا۔