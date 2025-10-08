علی امین گنڈا پور کا ریکارڈ، کم ترین مدت تک وزیراعلیٰ رہنے والی پانچویں شخصیت بن گئے

گنڈا پور یکم مارچ 2024 کو وزیراعلی منتخب ہوئے اور دو مارچ کو انہوں نے حلف اٹھایا

اسٹاف رپورٹر October 08, 2025
فوٹو: فائل

علی امین گنڈا پور 2 سال سے کم مدت تک وزارت اعلیٰ کے عہدے پر رہنے والے پانچویں وزیراعلیٰ کا ریکارڈ اپنے نام کرگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق علی امین گنڈاپور ایک سال سات ماہ قبل وزیراعلی خیبرپختونخوا  بنے، گزشتہ سال عام انتخابات میں کامیابی کے بعد انھیں وزیراعلی کے لیے نامزد کیا گیا۔

گنڈا پور یکم مارچ 2024 کو وزیراعلی منتخب ہوئے اور دو مارچ کو انہوں نے وزیراعلی کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ وہ دو سال سے کم مدت تک وزیراعلی رہنے والے پانچویں وزیراعلی ہیں۔

خیبرپختونخوا میں سب سے کم مدت کے وزیراعلیٰ ن لیگ کے پیر صابر شاہ تھے جو چار ماہ پانچ دن عہدے پر فائز رہے، 20 اکتوبر1993 سے 25 فروری 1994 تک وزیراعلی رہے۔

اس کے بعد  پیپلزپارٹی کے آفتاب احمد خان شیر پاو ایک سال سات ماہ 25 دن  2 تک وزیراعلی رہے وہ دو دسمبر 1988 سے 7 اگست 1990 تک وزیراعلی رہے۔

پھر جے یو آئی کے مفتی محمود( مرحوم) 11 ماہ 15 دن تک وزیراعلی رہے وہ یکم مارچ 1972 سے 15 فروری 1973 وزارت کے عہدے پر فائر رہے۔

چوتھے نمبر پر  پیپلزپارٹی کے سردار عنایت اللہ گنڈاپور ایک سال 10 ماہ 17 دن تک وزیراعلی رہے وہ  29 اپریل 1973 سے 16 فروری 1975 تک وزیراعلی رہے۔
