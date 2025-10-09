26 نومبر احتجاج کیس: سینیٹر اعظم خان سواتی کی عبوری ضمانت میں 13 نومبر تک توسیع

انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی، سینیٹراعظم سواتی کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج ہے

October 09, 2025
انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 26 نومبر احتجاج کے دوران سینیٹر اعظم خان سواتی کے خلاف درج مقدمے میں ان کی عبوری ضمانت میں 13 نومبر تک توسیع کردی۔

انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی، سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج ہے۔

عدالت نے کہا کہ ایک ہی کیس کی ضمانتوں  کا معاملہ 2 عدالتوں میں ہے، 13 نومبر کو ضمانتوں کی درخواست پر فیصلہ کریں گے۔

پی ٹی آئی وکلاء سردار مصروف خان، زاہد بشیر ڈار اور مرتضی طوری عدالت میں پیش  ہوئے، عدالت نے کیس کی سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔
