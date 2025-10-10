شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت میں تشویش ناک اضافے کا خدشہ ظاہر کردیا

ایف بی آر کی جانب سے بات بار پورٹل بند کرنے سے چینی کا بحران سنگین ہونے اور مارکیٹ میں چینی ناپید ہونے کا خدشہ ہے، خط

ارشاد انصاری October 10, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے ایف بی آر کی جانب سے بات بار پورٹل بند کرنے کے باعث ملک میں چینی کی قیمتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے، چینی کا بحران سنگین ہونے اور مارکیٹ میں چینی ناپید ہو نے کا خدشہ ظاہر کردیا۔

پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے ایف بی آر کے ایس ٹریک پورٹل کی بندش کے حوالے سے وزیر خزانہ اور وزیر برائے فوڈ سیکورٹی کو دوسرا خط لکھ دیا۔

خط میں ایسوسی ایشن نے واضح کیا ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی تو اس کیلئے انڈسٹری کو کسی صورت مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا، شوگر انڈسٹری حکومت سے درخواست کرتی ہے کہ اس معاملے میں جلد مداخلت کرکے تمام پابندیوں کو جلد ہٹائے تاکہ مارکیٹ میں چینی کی روانی کو یقینی بنایا جاسکے۔

ترجمان نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا کہ ہر شوگر مل میں نصب ایف بی آر کے سیلز ٹریکنگ سسٹم پورٹلز کو جان بوجھ کر روکنے کا معاملہ ابھی بھی برقرار ہے جس سے ملک کے مختلف حصوں میں چینی کی سپلائی میں خلل پڑرہا ہے۔

ترجمان نے مزید کہا کہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو معاف کر کے ٹی سی پی کے ذریعے درآمد کی جانے والی چینی کو جلد فروخت کرنے کیلئے پورٹلز کو بار بار بلاک  کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود چینی کی قیمت کے استحکام پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑ رہا ملکی چینی کی لفٹنگ روکنا اور درآمدی چینی کی فروخت میں سہولت فراہم کرنا  مارکیٹ کو بھی غیر مستحکم کررہا ہے اور قیمتوں میں اضافے کا سبب بھی بن رہا ہے۔

ترجمان کے مطابق ملوں کے پاس چینی کا ذخیرہ موجود ہے لیکن وہ ایف بی آر کے ایس-ٹریک پورٹل کے بند ہونے کی وجہ سے چینی بروقت روانہ نہیں کرپا رہے، چینی سے لدے ٹرکوں کو ملوں سے باہر نہیں جانے دیا جارہا جبکہ ان کے بینک قرضے بھی واجب الادا ہیں جس سے گنے کے کاشتکاروں کو بروقت ادائیگی کرنے کیلئے ان کا کیش فلو بھی متاثر ہو گا، اس طرح کے انتظامی اقدامات شوگر انڈسٹری کیلئے مہلک ثابت ہو سکتے ہیں اور اس صورتحال سے پیدا کردہ  مالی بحران کی وجہ سے شوگر ملوں کو کرشنگ سیزن بروقت شروع کرنے میں مشکلات ہیں۔

خط میں شوگر ملز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ ایسی پالیسی سے مارکیٹ میں چینی ناپید ہوجائے گی اور قیمتیں مزید بڑھیں گی جس کیلئے انڈسٹری کو کسی صورت مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا، شوگر انڈسٹری حکومت  سے درخواست کرتی ہے کہ اس معاملے میں جلد مداخلت کرکے تمام پابندیوں کو جلد ہٹائے تاکہ مارکیٹ میں چینی کی روانی کو یقینی بنایا جاسکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی کا علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

سپرہائی وے دنبہ گوٹھ سے خاتون کی لاش برآمد، ملزمان نے سر پر فائرنگ کرکے قتل کیا

Express News

شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت میں تشویش ناک اضافے کا خدشہ ظاہر کردیا

Express News

لاہور چڑیا گھر نایاب قسم کے جانوروں کے مجسمے نصب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو