چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

ہیما مالنی اور شتروگھن سنہا سمیت دیگر ساتھی فنکاروں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا

ویب ڈیسک October 10, 2025
اداکارہ ریکھا نے دہائیوں تک فلمی دنیا پر راج کیا

دہائیوں تک بالی ووڈ پر راج کرنے والی اداکارہ ریکھا 71 سال کی ہوگئیں لیکن اب بھی وہ مداحوں کی پسندیدہ اداکارہ ہیں اور ان کے کردار زندہ و جاوید ہیں۔

سوشل میڈیا پر اداکارہ ریکھا کے لیے جنم دن کی مبارکبادوں اور نیک تمناؤں کا تانتا بندھ گیا۔ ساتھی فنکار بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔

بالی ووڈ کی ڈریم گرل ہیما مالنی نے اپنی دیرینہ سہیلی اور حسن کی ملکہ ریکھا کے جنم دن پر ایسا جذباتی پیغام لکھا کہ مداحوں کے دل پگھل گئے۔

ان دونوں کی دوستی کی مثال ویسے ہی دی جاتی ہے، مگر اس بار ہیما مالنی نے سوشل میڈیا پر ریکھا کے ساتھ تصاویر شیئر کرکے کھل کر "ریکھا سے عشق" کا اظہار کر دیا!

ہیما مالنی نے ریکھا کو “خوبصورت، لازوال اور سدا بہار حسینہ” قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی دوستی صرف فلموں تک محدود نہیں، بلکہ دونوں کی ماؤں نے بھی ان کے فلمی سفر میں بڑا کردار ادا کیا۔

اداکارہ ہیما مالنی نے ساتھ ہی یہ انکشاف بھی کیا کہ دونوں آج بھی آپس میں تمِل زبان میں بھی گپ شپ کرتی ہیں! خدا ریکھا کو ہمیشہ خوش رکھے، اس کی زندگی مسکراہٹوں اور سکون سے بھری رہے۔

صرف ہیما ہی نہیں، بلکہ شترو گھن سنہا نے بھی ریکھا کی تعریف میں ٹویٹ کرکے کہا کہ
"آئیے منائیں اس اسٹائلش، پراسرار، اور جادوئی دیوی ریکھا کا جشن!"

Let's celebrate the stylish ageless, mysterious, mystic 'Diva', enigmatic, dear friend #Rekha & wish her many happy returns of the day. May you always be abundantly blessed with happiness, joy, & great well-being. #HappyBirthday💐 pic.twitter.com/rHJj85AGZL

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 10, 2025

درجنوں بلاک بسٹر فلمیں دینے والی ریکھا آج بھی اپنی خوبصورتی، پراسرار مزاج اور شاہانہ اسٹائل سے نئی اداکاراؤں کو مات دیتی ہیں۔

مداحوں کا بھی کہنا ہے کہ "ریکھا عمر نہیں، ایک فیلنگ کا نام ہے!"

 
