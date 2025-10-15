فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کیلیے اضافی بولی سامنے آگئی

حکومتی کمیٹی نے فرسٹ ویمن بینک کیلیے دی جانے والی بولی کی منظوری دے دی

ارشاد انصاری October 15, 2025
facebook whatsup

کابینہ کمیٹی برائے بین الحکومتی تجارتی لین دین(سی سی او آئی جی ٹی) نے فرسٹ ویمن بینک لمیٹڈ کی نجکاری کے لیے پیش کی گئی بولی کی منظوری دے دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق کابینہ کمیٹی برائے بین الحکومتی تجارتی لین دین(سی سی او آئی جی ٹی) کا اجلاس بدھ کو نائب وزیرِاعظم و وزیرِ خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیرِ صدارت منعقد ہوا۔

اجلاس میں وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم، وزیر برائے نجکاری، وزیرِ مملکت برائے ریلوے، سیکریٹری کابینہ ڈویڑن، سیکریٹری نجکاری، نجکاری کمیشن کے سینئر حکام اور متعلقہ وزارتوں و محکموں کے نمائندگان شریک ہوئے۔

اجلاس میں فرسٹ ویمن بینک لمیٹڈ کی نجکاری کے حوالے سے بولی کی منظوری دی گئی ہے جو کہ مقررہ ریفرنس قیمت سے زیادہ تھی۔

وزارت نجکاری کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق یہ ایک اہم سنگِ میل ہے جو بینک کی کامیاب نجکاری اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے نامزد ادارے، انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی (آئی ایچ سی) کی ملکیت میں سرکاری سطح (جی ٹو جی) پر ہونے والے لین دین کی راہ ہموار کرتا ہے۔

اس پیش رفت سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری (ایف ڈی آئی) کے امکانات مزید روشن ہوں گے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا۔

اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نائب وزیرِاعظم و وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے نجکاری کمیشن اور اس اہم معاہدے سے وابستہ تمام اداروں اور افراد کی کاوشوں کو سراہا۔

 انہوں نے اجلاس کے دوران اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومتِ پاکستان معاشی اصلاحات، شفافیت اور نجکاری کے عمل کو تیز اور موٴثر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

کپاس کی پیداوار میں مزید کمی کا خدشہ

Express News

پاکستان میں مجموعی معاشی استحکام آگیا، گورنر اسٹیٹ بینک کی عالمی سرمایہ کاروں سے ملاقات

Express News

حالیہ سیلاب سے ملکی معیشت کو 822 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، احسن اقبال

Express News

انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تگڑا

Express News

اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، انڈیکس ایک لاکھ 64 ہزار پوائنٹس کی سطح سے بھی گر گیا

Express News

اگلے پانچ سال پاکستان کو ٹیکس وصولی میں کمی اور پنشن اخراجات کے دباؤ کا سامنا ہوگا، آئی ایم ایف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو