بلاول ہاؤس لاہور سے سیکیورٹی واپس لینے کی تردید، پیپلزپارٹی کا دعویٰ بے بنیاد قرار

پنجاب حکومت اور لاہور پولیس نے پاکستان پیپلزپارٹی کے دعوے کی تردید کردی

ویب ڈیسک October 16, 2025
facebook whatsup

پنجاب حکومت اور لاہور پولیس نے بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی واپس لینے کی تردید کردی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پیپلزپارٹی کے ذرائع سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ حکومت پنجاب نے بلاول ہاؤس لاہور اور پی پی قیادت کی کی سیکورٹی واپس لے لی۔

ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے سکیورٹی لینے کی درخواست نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ حکومت پنجاب اب سیکیورٹی دے بھی تو ہم نہیں لیں گے۔ 

پیپلزپارٹی ذرائع نے کہا کہ حکومت پہلے چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کے خاندان سے بھی سکیورٹی واپس لے چکی ہے۔

پی پی رہنما اسلم گل نے کہا کہ ن لیگ چھوٹی حرکتوں پر اتر آئی ہے سیکورٹی واپس لینا کم ظرفی ہے، پیپلز پارٹی جدوجہد والی جماعت کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسری جانب لاہور پولیس کے ترجمان نے کہا کہ بلاول ہاؤس کی سیکورٹی واپس لینے کی خبر حقائق کے منافی ہے اور بلاول ہاؤس کی سیکورٹی مکمل اور معمول کے مطابق ہے۔

ترجمان لاہور پولیس نے کہا کہ چند اہلکار آرام کرنے کیلیے گئے تھے جن کی جگہ متبادل بجھوا دیے گئے ہیں،  معمول کی تبدیلی کو سیکورٹی واپس لینے سے جوڑنا بے بنیاد ہے اور سیاسی رنگ دینا حقائق کے منافی ہے اور نہ ہی پنجاب حکومت کی طرف سے ایسی کوئی ہدایات نہیں دی گئیں۔

ترجمان لاہور پولیس ایس ایچ او تھانہ سندر بلاول ہاوس سیکورٹی کے جائزہ کے لیے موقع پر موجود ہے، بلاول ہاوس سمیت تمام اہم مقامات ترجیحی سیکورٹی لسٹ میں ہیں، سیکیورٹی موجود نہ ہونے کا تاثر دینا درست نہیں  اور سیکیورٹی ہٹائے جانے کا تاثر دینا اہم مقام کو خطرے سے دوچار کرنے کے مترادف ہے۔

وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس لینے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس لینے کی خبریں جھوٹ اور من گھڑت ہیں۔

انہوں نے کہا کہ میڈیا اور صحافیوں کو ایسی فیک خبریں چلانے سے گریز کرنا چاہیے، بلاول ہاؤس لاہور میں سیکیورٹی معمول کے مطابق موجود ہے۔ 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈکیتی کی واردات، شہری سے 66 لاکھ روپے چھین لیے گئے

Express News

کراچی میں ٹریفک گردی جاری، ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار کو روند دیا، خاتون جاری بحق

Express News

پکتیکا میں کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب خارجی سمیت 70 سے زائد خوارج ہلاک ہوئے، سیکیورٹی حکام

Express News

پاک-افغان کشیدگی، ملائیشیا کے وزیراعظم کی تناؤ کم کرنے اور تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش

Express News

پیپلزپارٹی کا حکومت کو تحفظات دور کرنے کیلیے ایک ماہ کا الٹی میٹم

Express News

پاک فوج کی افغان صوبے پکتیکا میں کارروائی، گل بہادر گروپ کے کئی ٹھکانے تباہ، 70 خوارج ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو