وفاقی وزیر داخلہ سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات، دو طرفہ تعاون پر گفتگو

ملاقات کے دوران کوسٹ گارڈز، بارڈر مینجمنٹ اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی

ویب ڈیسک October 16, 2025
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں پاک-آسٹریلیا تعلقات، دوطرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات کے دوران کوسٹ گارڈز، بارڈر مینجمنٹ اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔

دونوں رہنماؤں نے غیر قانونی امیگریشن کی حوصلہ شکنی اور قانونی امیگریشن کے فروغ پر اتفاق کیا۔

وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کیا کہ ایسے افراد جو غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جاتے ہیں، انہیں وطن واپسی پر سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے۔

آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے حالیہ دہشتگرد حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔

انہوں نے قذافی اسٹیڈیم کی بحالی کو خوبصورت انداز میں مکمل کرنے پر تعریف کی اور کہا کہ اسلام آباد میں فلاحی و ترقیاتی منصوبے آپ کی قیادت میں قابلِ ستائش ہیں، جن سے شہر میں نمایاں بہتری آئی ہے۔

ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے کہا کہ پاکستان میں ان کا وقت یادگار رہا، لاہور میں واقع دربار بی بی پاک دامن ان کی پسندیدہ جگہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں پاکستان کا بین الاقوامی مقام اور وقار پہلے سے بڑھا ہے۔محسن نقوی نے نیل ہاکنز کی دوطرفہ تعلقات کے فروغ میں خدمات کو سراہا اور ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

اس موقع پر وزیر مملکت طلال چوہدری، وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا اور آسٹریلیا کے ہائی کمیشن کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔
