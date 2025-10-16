تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی پر پرنسپل کیخلاف ایکشن ہوگا، اسلام آباد ہائیکورٹ

شکایت ہوئی تو پرنسپل اور مالک کے خلاف کارروائی ہوگی، منشیات اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں پہنچے تو انتظامیہ ذمہ دار ہے

ویب ڈیسک October 16, 2025
facebook whatsup

اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی تعلیمی اداروں میں منشیات کی شکایات کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی،  وفاقی پولیس کی جانب سے رواں سال درج 1314 مقدمات کی تفصیلی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔

عدالت عالیہ نے پیرا کو ہدایت  کی کہ شکایت کی صورت میں پرنسپل اورمالک کے خلاف کارورائی کو ایس او پی میں ڈالا جائے۔

جسٹس انعام امین منہاس نے کیس کی سماعت کی، درخواستگزار وکیل کاشف ملک،اے این ایف کے وکیل رانا ذوالفقار،پیرا اور دیگر کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔

وفاقی پولیس کی جانب سے ڈی ایس پی لیگل ساجد چیمہ نے رپورٹ عدالت میں پیش کردی، ڈی ایس پی لیگل  نے کہا کہ وفاقی پولیس کی جانب سے "نشہ اب نہیں"مہم شروع کر دی گئی،

رپورٹ  کے مطابق رواں سال اب تک1314مقدمات درج کرکے 1408 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، تعلیمی اداروں کے گردونواح میں 22 مقدمات درج کرکے22 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا، تعلیمی اداروں کے گردونواح سے تین کلو ہیروئن، تین کلو آئس اور18 کلو چرس پکڑی گئی۔ 

وکیل پیرا نے  کہا کہ تعلیمی اداروں میں سیمیناز کیے گئے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، جسٹس انعام امین منہاس  نے استفسار کہا کہ اسکول کمیٹی کیسے بنارہے ہیں؟، یہ بہت خطرناک کام ہے، کمیٹی کی کارکردگی رپورٹ دینی ہوگی، نگرانی کیسے ہو رہی ہے، تعلیمی اداروں کے اندر کیا میکنیزم ہے، تعلیمی اداروں میں کوئی بھی تقریب ہو یا کوئی چیز اندر آنی ہو تو پرنسپل سے اجازت لیں۔

کاشف ملک ایڈووکیٹ نے استدعا  کی یہ دو صفحات کی رپورٹ ہے اگر ادارہ یا اسٹاف ملوث ہو اسے بلیک لسٹ کیا جائے،  پولیس کو رپورٹ کرنا لازمی ہو، کوئی اسکول اسٹاف یا شخص ملوث ہو فوری پکڑا جائے۔

عدالت نے ہدایت کی کہ کوئی ملوث ہوا تو ایکشن پرنسپل کے خلاف لیا جائے گا، جسٹس انعام امین منہاس  نے ریمارکس دیے کہ جرمانہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ریگولیٹر نے دیکھنا ہے، منشیات اسمگلنگ بہت خطرناک ہے جس کے بہت طریقے ہیں۔

جسٹس انعام امین منہاس نے پولیس حکام سے استفسار  کیا کہ پولیس اسکولز کے ساتھ کیا مدد کررہی ہے، جوپکڑا جاتا ہے اس سے پوچھیں کس کس اسکول کو منشیات سپلائی کرتا ہے۔

کاشف ملک ایڈووکیٹ  نے مؤقف اپنایا کہ راولپنڈی میں ڈینگی پھیلا تو سکول انتظامیہ کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔

عدالت نے پیرا کو ہدایت دی کہ یہ ایس او پی میں شامل کریں اگر شکایت ہوئی تو اسکول پرنسپل اور مالک کے خلاف کارروائی ہوگی، جتنے مقدمات ہوئے ان تعلیمی اداروں میں جاکر دیکھیں اور رپورٹ دیں، اگر منشیات اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں پہنچے تو انتظامیہ ذمہ دار ہے، آئندہ سماعت پر رپورٹ دی جائے۔

جسٹس انعام امین منہاس  نے کہا کہ اس کیس سے متعلق تفصیلی آرڈر لکھوائیں گے،عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈکیتی کی واردات، شہری سے 66 لاکھ روپے چھین لیے گئے

Express News

کراچی میں ٹریفک گردی جاری، ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار کو روند دیا، خاتون جاری بحق

Express News

پکتیکا میں کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب خارجی سمیت 70 سے زائد خوارج ہلاک ہوئے، سیکیورٹی حکام

Express News

پاک-افغان کشیدگی، ملائیشیا کے وزیراعظم کی تناؤ کم کرنے اور تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش

Express News

پیپلزپارٹی کا حکومت کو تحفظات دور کرنے کیلیے ایک ماہ کا الٹی میٹم

Express News

پاک فوج کی افغان صوبے پکتیکا میں کارروائی، گل بہادر گروپ کے کئی ٹھکانے تباہ، 70 خوارج ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو