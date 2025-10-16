پنجاب میں بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی اور زیرِ زمین پانی کے تحفظ کے لیے ادارہ تحفظ ماحولیات پنجاب (ای پی اے) نے نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے قیام پر بڑی پابندی عائد کر دی ہے جب کہ اب صوبے میں کسی بھی نئی ہاؤسنگ اسکیم کو اس وقت تک منظوری نہیں دی جائے گی جب تک وہ اپنے لے آؤٹ پلان میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے جگہ مختص نہیں کرے گی۔
ڈی جی ماحولیات پنجاب عمران حامد شیخ کے مطابق یہ فیصلہ ماحول اور انسانی صحت دونوں کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا کیونکہ بیشتر ہاؤسنگ سوسائٹیز بغیر ٹریٹمنٹ گندا پانی چھوڑ رہی تھیں، جو نہ صرف زمین بلکہ قریبی آبی ذخائر کو بھی آلودہ کر رہا تھا۔
ان کے مطابق کسی بھی نئی اسکیم کو ماحولیاتی منظوری صرف اسی وقت دی جائے گی جب وہ اپنے منصوبے میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا تفصیلی ڈیزائن پیش کرے گی، اور اس کے لیے مخصوص زمین کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔
عمران حامد شیخ نے واضح کیا کہ اب بغیر صفائی کے گندے پانی کا اخراج کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ صوبے کی تمام ڈویلپمنٹ اتھارٹیز، بشمول ایل ڈی اے، ایف ڈی اے، جی ڈی اے اور آر ڈی اے، کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ ماحولیاتی منظوری کے عمل میں سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔
ڈی جی ماحولیات کے مطابق ٹریٹمنٹ پلانٹ کا قیام نہ صرف آلودگی کو کم کرے گا بلکہ زیرِ زمین پانی کو بھی محفوظ بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو اس فیصلے پر سختی سے عمل کرانے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ ہاؤسنگ سوسائٹیز انسانی صحت اور ماحول کے لیے خطرہ نہ بنیں۔
یہ فیصلہ ای پی اے پنجاب کی اس پالیسی کا تسلسل ہے جس کے تحت گزشتہ ماہ گھروں اور پلازوں کے لیے سیپٹک ٹینک بنانا بھی لازمی قرار دیا گیا تھا۔
اس پالیسی کے مطابق ہر گھر کے ساتھ تین خانوں والا سیپٹک ٹینک بنایا جانا ضروری ہے، جو گندے پانی میں موجود تقریباً 70 فیصد گندگی اور 40 فیصد آلودگی کو کم کرتا ہے۔
ای پی اے کے مطابق ڈوئل واٹر مینجمنٹ کے اس ماڈل کے تحت گھر کی سطح پر سیپٹک ٹینک اور سوسائٹی کی سطح پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ دونوں لازم ہوں گے۔
ماہرین کے مطابق یہ نظام گندے پانی کو براہِ راست زمین میں جانے سے روکتا ہے، جس سے ہیضہ، ٹائیفائیڈ اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی ممکن ہے۔