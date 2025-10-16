سب سے پہلے پاکستان اور باقی چیزیں اس کے بعد ہیں، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

پہلے ہی دن سے بانی کی رہائی کیلیے اقدامات شروع کردیے، ہمیشہ پُرامن احتجاج کیا اور اب بھی یہ راستہ کھلاہے، سہیل آفریدی

ویب ڈیسک October 16, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

راولپنڈی نومنتخب وزیر اعلٰی کے پی سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں۔

عمران خان سے ملاقات کیلیے راولپنڈی پہنچنے والے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے قریب میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ قائد اعظم بانی پاکستان ہے اور سب سے پہلے پاکستان ہے اسکے بعد باقی چیزیں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ وزیر اعلی بننے کے دن سے بانی کی رہائی کے اقدامات شروع کئے ہیں۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ کل کے پی حکومت نے وفاق اور پنجاب حکومت کو خط لکھا تھا کہ وزیراعلٰی کے پی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ شہباز شریف نے فون کر کے مبارک باد دی، جس پر میں میاں شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے وزیراعظم کو بتایا کہ کے پی ساڑھے چار کروڑ عوام کا صوبہ ہے۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ میں نے وزیراعظم کو بتایا ہمارے سیاسی اور ذاتی اختلافات میں عوام نہیں آنے چاہیے، میں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے لیڈر سے ملاقات کی اجازت دی جائے جس پر وزیراعظم نے کہا کہ میں آپ کو پتہ کر کے بتاتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لیڈر سے ملاقات کیلئے ہر آئینی و قانونی راستہ اپنائیں گے، ہم نے پہلے بھی آئین اور قانونی راستہ اختیار کیا اب بھی کرینگے، پی ٹی آئی پر الزام لگایا جاتا یے یہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں، جب ہمیں عدالتوں سے انصاف نہ ملے تو پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔

انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا یے یہ آپشن ابھی بھی کھلا ہے۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ ایڈاوئزری کونسل بنانی ہوگی تو میں خود بناونگا کیونکہ میں وزیر اعلٰی ہوں۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ وزیر اعلی بننے کے بعد پہلے دن سے ہی بانی کی رہائی کے لیے اقدامات شروع کئے ہیں، صوبائی کابینہ کیلئے بانی سے مشاورت کرونگا اپنی بھی تجاویز دونگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈکیتی کی واردات، شہری سے 66 لاکھ روپے چھین لیے گئے

Express News

کراچی میں ٹریفک گردی جاری، ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار کو روند دیا، خاتون جاری بحق

Express News

پکتیکا میں کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب خارجی سمیت 70 سے زائد خوارج ہلاک ہوئے، سیکیورٹی حکام

Express News

پاک-افغان کشیدگی، ملائیشیا کے وزیراعظم کی تناؤ کم کرنے اور تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش

Express News

پیپلزپارٹی کا حکومت کو تحفظات دور کرنے کیلیے ایک ماہ کا الٹی میٹم

Express News

پاک فوج کی افغان صوبے پکتیکا میں کارروائی، گل بہادر گروپ کے کئی ٹھکانے تباہ، 70 خوارج ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو