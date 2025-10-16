سب سے پہلے پاکستان اور باقی چیزیں اس کے بعد ہیں، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

راولپنڈی نومنتخب وزیر اعلٰی کے پی سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں۔
عمران خان سے ملاقات کیلیے راولپنڈی پہنچنے والے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے قریب میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ قائد اعظم بانی پاکستان ہے اور سب سے پہلے پاکستان ہے اسکے بعد باقی چیزیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعلی بننے کے دن سے بانی کی رہائی کے اقدامات شروع کئے ہیں۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ کل کے پی حکومت نے وفاق اور پنجاب حکومت کو خط لکھا تھا کہ وزیراعلٰی کے پی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ شہباز شریف نے فون کر کے مبارک باد دی، جس پر میں میاں شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے وزیراعظم کو بتایا کہ کے پی ساڑھے چار کروڑ عوام کا صوبہ ہے۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ میں نے وزیراعظم کو بتایا ہمارے سیاسی اور ذاتی اختلافات میں عوام نہیں آنے چاہیے، میں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے لیڈر سے ملاقات کی اجازت دی جائے جس پر وزیراعظم نے کہا کہ میں آپ کو پتہ کر کے بتاتا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لیڈر سے ملاقات کیلئے ہر آئینی و قانونی راستہ اپنائیں گے، ہم نے پہلے بھی آئین اور قانونی راستہ اختیار کیا اب بھی کرینگے، پی ٹی آئی پر الزام لگایا جاتا یے یہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں، جب ہمیں عدالتوں سے انصاف نہ ملے تو پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔
انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا یے یہ آپشن ابھی بھی کھلا ہے۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ ایڈاوئزری کونسل بنانی ہوگی تو میں خود بناونگا کیونکہ میں وزیر اعلٰی ہوں۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ وزیر اعلی بننے کے بعد پہلے دن سے ہی بانی کی رہائی کے لیے اقدامات شروع کئے ہیں، صوبائی کابینہ کیلئے بانی سے مشاورت کرونگا اپنی بھی تجاویز دونگا۔