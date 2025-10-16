کراچی: مختلف ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت دو افراد جاں بحق ہوگئے

متوفیوں کی شناخت 52 سالہ روبی وارث اور 24 سالہ عثمان کے ناموں سے ہوئی

اسٹاف رپورٹر October 16, 2025
(فوٹو: فائل)

کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت دو افراد جاں بحق ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق ملیر کینٹ عسکری 5 کے قریب ٹریفک حادثے میں خاتون جاں بحق ہوگئی جس کی لاش ایدھی کے رضا کاروں نے ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال پہنچائی۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ خاتون کی شناخت 52 سالہ روبی وارث کے نام سے کی گئی جبکہ ایس ایچ او ملیر کینٹ آغا عبدالرشید نے بتایا کہ حادثہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے پیش آنے کا بتایا گیا ہے جبکہ خاتون موٹر سائیکل پر اپنے شوہر کے ہمراہ سوار تھی جو حادثے میں معمولی زخمی ہوا ہے۔

دریں اثنا گلستان جوہر بلاک 18 پیٹرول پمپ کے قریب ٹریفک حادثے میں 24 سالہ عثمان جاں بحق ہوگیا جس کی لاش چھیپا کے رضا کاروں نے جناح اسپتال پہنچائی۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ لوڈر رکشہ الٹنے کے نتیجے میں پیش آیا ہے جبکہ متوفی لوڈر رکشے کا ڈرائیور تھا۔ تاہم، پولیس واقعے کی مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔
