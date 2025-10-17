کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، ایک ڈاکو ہلاک، 2 زخمی حالت میں گرفتار

کراچی:
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور ملزمان کے درمیان دو مبینہ مقابلوں کے دوران ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔
گرفتار ملزمان سے اسلحہ، موبائل فونز، نقدی اور گاڑی بھی برآمد ہوئی ہے۔
پہلا مقابلہ کورنگی کے علاقے سیکٹر 35-ڈی اقصیٰ مسجد کے قریب پیش آیا جہاں پولیس کی فائرنگ سے ایک ڈاکو زخمی ہوا جسے گرفتار کر کے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ دوران علاج دم توڑ گیا۔
پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو کی شناخت نور الاسلام عرف سومیا کے نام سے ہوئی ہے، جب کہ اس کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا۔ مقابلے کے دوران اس کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے۔
دوسرا واقعہ ماڈل کالونی کے علاقے میں قبرستان کے قریب پیش آیا، جہاں پولیس نے دو ملزمان کو مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا۔
چھیپا ذرائع کے مطابق دونوں زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی شناخت فرید اور کاشف کے ناموں سے ہوئی ہے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو پستولیں، نقدی، موبائل فونز اور ایک ہائی روف گاڑی برآمد کی گئی ہے۔