محکمہ بہبودِ آبادی سندھ کی جانب سے ابراہیم حیدری میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد

کیمپ میں بزرگ مردوں میں کمزوری اور نظر کی کمزوری کے مسائل نمایاں دیکھے گئے

ویب ڈیسک October 17, 2025
facebook whatsup

محکمہ بہبودِ آبادی سندھ کی جانب سے ابراہیم حیدری کے ساحلی علاقے چشمہ گوٹھ میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق کیمپ میں مرد، خواتین اور بچوں کا مفت معائنہ کیا گیا۔ خواتین میں زیادہ تر بخار، خون کی کمی، سینے کے انفیکشن اور جلدی امراض کی شکایات سامنے آئیں، جبکہ بچوں میں آلودہ ماحول اور غیر معیاری غذا کے باعث پیٹ درد اور جلدی بیماریاں عام پائی گئیں۔

اسی طرح بزرگ مردوں میں کمزوری اور نظر کی کمزوری کے مسائل نمایاں دیکھے گئے۔ محکمہ آبادی و فلاحِ بہبود سندھ نے محکمہ صحت اور پی پی ایچ آئی کے تعاون سے ابراہیم حیدری کے ساحلی علاقے چشمہ گوٹھ میں خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔

کیمپ میں مقامی ماہی گیر برادری کے دو ہزار سے زائد مرد، خواتین اور بچوں نے شرکت کی جہاں ڈاکٹروں نے جنرل میڈیسن، ڈرماٹولوجی، امراضِ چشم، اطفال اور تولیدی صحت کے خصوصی معائنے کیے جبکہ مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔

کیمپ میں آنے والی خواتین کی بڑی تعداد بخار، خون کی کمی، سینے کے انفیکشن، خارش اور جلدی امراض میں مبتلا تھی، جبکہ بچوں میں پیٹ درد اور جلدی بیماریاں عام پائی گئیں جن کی ممکنہ وجہ آلودہ پانی اور غیر صحت مند ماحول قرار دی گئی۔ بزرگ مرد کمزوری اور آنکھوں کے مسائل میں مبتلا پائے گئے۔

کیمپ کے دوران صحت و صفائی، زچہ و بچہ کی نگہداشت اور خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق آگاہی سیشنز بھی منعقد کیے گئے جن میں خواتین اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔

تقریب میں صوبائی وزیر برائے ویمن ڈیولپمنٹ شاہین شیر علی اور رکن صوبائی اسمبلی محمود عالم جاموٹ نے خصوصی شرکت کی اور محکمہ آبادی سندھ کے اقدامات کو سراہا۔

محکمہ بہبود آبادی سندھ کے سیکرٹری حفیظ اللہ عباسی نے کہا کہ اب ہمارا محکمہ ان جزائر اور ساحلی علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگارہا ہے،جہاں کی  آبادی کو طبی سہولیات میسر نہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

ڈاکٹروں نے پکل بال کھیلنے والوں کیلئے انتباہ جاری کر دیا

Express News

محکمہ بہبودِ آبادی سندھ کی جانب سے ابراہیم حیدری میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد

Express News

خشک انجیر آپ کی صحت ہر کیا جادوئی اثرات مرتب کرسکتی ہیں؟

Express News

کراچی میں بریسٹ کینسر آگاہی سیشن کا انعقاد، وجوہات و احتیاطی تدابیر کی اہمیت پر زور

Express News

محکمہ صحت سندھ نے ملیریا کیسز سے متعلق جامع رپورٹ جاری کردی

Express News

ڈبلیو ایچ او کا اجلاس، مصطفیٰ کمال کا گلوبل پولیو ایریڈیکیشن کے شراکت داروں کو خراجِ تحسین

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو