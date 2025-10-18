سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں کامیاب انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن، 2خوارج دہشت گرد ہلاک

آپریشن میں فتنۃ الخوارج  کے طارق کچھی گروپ کی تشکیل کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، سیکیورٹی ذرائع

ویب ڈیسک October 18, 2025
سیکیورٹی فورسز  نے مغل کوٹ سیکٹر بنوں، خیبر پختونخوا میں کامیاب انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن  میں 2خوارج دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔

سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ کامیاب انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن میں فتنۃ الخوارج  کے طارق کچھی گروپ کی تشکیل کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا،  کارروائی کے دوران فتنۃ الخوارج کے  سرغنہ طارق کچھی اور حکیم اللہ عرف ٹائیگر کو جہنم واصل کیا گیا۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنۃ الخوارج کے ہلاک  دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ بھی برآمد ہوا، خارجی طارق کچھی کی  تشکیل پچھلے 2 سال سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں متحرک تھی۔

سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ خارجی طارق کچھی کی دہشت گرد تشکیل  فتنۃ الخوارج طالبان  کیلئے بھتہ خوری میں بھی ملوث تھی، خوارج طارق کچھی دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں دراندازی  کیلئے سہولت کار تھا۔ 
