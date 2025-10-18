وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثنا اللہ نے کہا ہے کہ کسی جماعت پر پابندی ن لیگ کی پالیسی نہیں مگر ایک جماعت نے ہمیشہ پُرتشدد احتجاج کیا، پاکستان کسی ہمسایہ ملک پر حملہ آور نہیں ہوگا لیکن ہم پر حملہ ہوا تو ادھار نہیں رکھیں گے۔
لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سواتی صاحب مسلم لیگ (ن) کے فاؤنڈر ممبرز میں سے تھے، نواز شریف کے قریبی ساتھی تھے، میرے ساتھ بڑے بھائیوں جیسا تعلق تھا، مراد سواتی اپنی ذمہ دارایاں نبھا رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ پاکستان کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ ہے کہ ہم کسی پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا اس کا ادھار نہیں رکھیں گے، اب شاید اسکور زیرو سکس نہ ہو، اس سے زیادہ ہو۔
رانا ثنااللہ نے کہا کہ افغانستان کا ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا، ہمیں انتہائی افسوس ہے اس طرف سے ہمیشہ تکلیف ملتی رہی ہے، ہم مزید اپنے پیاروں کے، افسروں کے جنازے نہیں اٹھا سکتے، ہم نے واضح کہہ دیا ہے کہ اب دہشت گردوں اور لوگوں میں فرق واضح ہونا چاہیے۔
وزیراعظم کے مشیر نے کہا کہ (ن) لیگ کی پالیسی نہیں رہی کہ کسی بھی جماعت کے اوپر سیاسی ہو یا مذہبی ہو پابندی لگائے، بدقسمتی سے تین واقعات ہوئے ٹی ایل پی نے جب بھی احتجاجی پروگرام کیا تو تشدد اتنا زیادہ ہوا کہ ہلاکتوں پر جاکر بات رکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی پر پنجاب کا معاملہ پنجاب حکومت نے وفاق کو بھیج دیا ہے اب وفاقی حکومت اس پر فیصلہ کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ پاکستان کسی ہمسایہ ملک پر حملہ آور نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو اس کا ادھار بھی نہیں رکھیں گے، ہم ان سے کہیں گے کہ بیٹھ کر معاملات کو حل کریں، معاملات ٹیبل پر حل ہوتے ہیں۔
رانا ثنااللہ نے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہر صورت ہوں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس کی مکمل تیاری کرلی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ گلی محلے تک یہ نظام پہنچے اور عوام اپنا کردار ادا کریں۔