کراچی میں ٹماٹر چکن سے بھی مہنگا ہوگیا

کراچی کی 90 فیصد طلب ایرانی ٹماٹر سے پوری کی جا رہی ہے، افغانستان سے درآمد بند ہونے کے باعث قیمت میں اضافہ ہوگیا ہے

کاشف حسین October 19, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

 شہر میں ٹماٹر چکن سے بھی مہنگا ہوگیا ہے اور قیمت نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے، جہاں ٹماٹر 450 سے 550 روپے فی کلو تک فروخت ہورہا ہے جبکہ مرغی کا گوشت 450 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔

سرکاری نرخ نامے کے مطابق ٹماٹر کی فی کلو قیمت 280 روپے مقرر ہے تاہم بچت بازاروں سمیت کہیں بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہورہا ہے جبکہ دکان داروں کا کہنا ہے کہ منڈی سے ہی ٹماٹر مہنگا مل رہا ہے جس کی وجہ سے سستے داموں فروخت کرنا ممکن نہیں ہے۔

سبزی فروشوں کے مطابق پنجاب سے ٹماٹر کی سپلائی محدود ہے اور مارکیٹ میں سندھ کی فصل آنے کا انتظار ہے، اس وقت کراچی کی 90 فیصد طلب ایرانی ٹماٹر سے پوری کی جا رہی ہے جبکہ افغانستان سے درآمد بند ہونے کے باعث قیمت میں مزید اضافہ ہوگیا ہے۔

سہریوں نے سستے داموں ٹماٹر کی خریداری کے لیے بچت بازاروں کا رخ کیا تاہم بچت بازاروں میں بھی ٹماٹر کی قیمت بے لگام ہے۔

گلشن اقبال کے بچت بازار کے اسٹال ہولڈر کا کہنا تھا کہ منڈی کی سطح پر کوئی سرکاری نرخ نہیں ہے، گاہک سرکاری قیمت پر ٹماٹر مانگ رہے ہیں لیکن نقصان کرکے کیسے فروخت کریں۔

بچت بازاروں کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ سرکاری نرخ سے زائد پر فروخت کرنے والے اسٹالز بند کروادیے گئے ہیں۔
