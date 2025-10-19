کراچی، پولیس کے ساتھ مختلف علاقوں میں مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک

کراچی:
پولیس کے ساتھ مختلف علاقوں مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہوگیا اور زخمی سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔
ترجمان کراچی پولیس کے مطابق شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد زخمی سمیت دو ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔
انہوں نے بتایا کہ زخمی گرفتار ملزم کی شناخت 20 سالہ صاحب خان اور دوسرے گرفتار ملزم کی شناخت اللہ نور کے نام سے ہوئی اور پولیس نے گرفتار ملزمان سے 2 پستول، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد کر لی۔
ترجمان نے بتایا کہ زخمی ڈاکو کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا اور پولیس اس حوالے سے مزید تفتیش کررہی ہے۔
ادھر گلشن اقبال بلاک 5 میں پولیس کو گھر میں ڈاکوؤں کے داخل ہونے کی اطلاع ملی، جس پر پولیس نے گھر کا محاصرہ کیا اور اسی دوران ملزمان نے فائرنگ کردی، پولیس کی جوابی فائرنگ کے دوران ایک ملزم مارا گیا جبکہ دوسرا ساتھی گرفتار کرلیا گیا۔
پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران ملزمان کے دو ساتھی کرولا گاڑی میں فرار ہوگئے، پولیس نے فرار ملزمان کی تلاش کا عمل شروع کردیا ہے جبکہ گرفتار اور ہلاک ملزم کا کریمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔