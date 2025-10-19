کراچی، پولیس کے ساتھ مختلف علاقوں میں مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک

گلشن اقبال بلاک 5 میں ڈاکو گھر میں داخل ہوئے تاہم پولیس نے اطلاع ملتے ہی گھرکا محاصرہ کیا اور فائرنگ سے ملزم ہلاک ہوا

شاہ میر خان October 19, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

پولیس کے ساتھ مختلف علاقوں مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہوگیا اور زخمی سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں پولیس اور ملزمان  کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد زخمی سمیت دو ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔

انہوں نے بتایا کہ زخمی گرفتار ملزم کی شناخت 20 سالہ صاحب خان اور دوسرے گرفتار ملزم کی شناخت اللہ نور کے نام سے ہوئی اور پولیس نے گرفتار ملزمان سے 2 پستول، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد کر لی۔

ترجمان نے بتایا کہ زخمی ڈاکو کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا اور پولیس اس حوالے سے مزید تفتیش کررہی ہے۔

ادھر گلشن اقبال بلاک 5 میں پولیس کو گھر میں ڈاکوؤں کے داخل ہونے کی اطلاع ملی، جس پر پولیس نے گھر کا محاصرہ کیا اور اسی دوران ملزمان نے فائرنگ کردی، پولیس کی جوابی فائرنگ کے دوران ایک ملزم مارا گیا جبکہ دوسرا ساتھی گرفتار کرلیا گیا۔

پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران ملزمان کے دو ساتھی کرولا گاڑی میں فرار ہوگئے، پولیس نے فرار ملزمان کی تلاش کا عمل شروع کردیا ہے جبکہ گرفتار اور ہلاک ملزم کا کریمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

لاہور؛ 14 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والا کریانہ اسٹور کا مالک گرفتار

Express News

کراچی؛ انٹرپول کی مدد سے ماسی گینگ کا سرغنہ گرفتار

Express News

کراچی، میٹروول میں فائرنگ کا واقعہ، نامعلوم گولی سے نوجوان جاں بحق

Express News

کراچی، کاٹھور پل اور نیٹی جیٹی پل پر خوفناک ٹریفک حادثات، دو نوجوان جاں بحق، دو زخمی

Express News

کراچی، مختلف علاقوں میں اندھی گولیوں سے دو کم عمر بچے زخمی

Express News

کراچی، پولیس کے ساتھ مختلف علاقوں میں مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو