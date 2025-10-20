پیرس کے لوور میوزیم میں انوکھی واردات، چور دن دہاڑے نایاب زیورات لے اڑے

فرانسیسی حکام نے بتایا کہ چور کیسے دیدہ دلیری کے ساتھ مشہور میوزیم میں داخل ہوئے اور قیمتی زیورات لے کر فرار ہوگئے

ویب ڈیسک October 20, 2025
facebook whatsup
فوٹو: رائٹرز
پیرس:

فرانس کے مشہور لوور میوزیم میں چول دن دہاڑے کرین کے ساتھ داخل ہو کر شاہی زیورات کے خانے سے نایاب زیورات چوری کرکے باآسانی فرار ہوگئے۔

غیرملکی خبرایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق فرانس کی حکومت نے بتایا کہ چوروں نے کرین کی مدد سے پیرس کے لوور میوزیم میں داخل ہو کر بالائی منزل کی ایک کھڑکی توڑ دی اور اس حصے سے قیمتی زیورات چرا لیے جہاں فرانسیسی شاہی زیورات رکھے گئے ہیں۔

حکام نے بتایا کہ واردات کے بعد چور باآسانی موٹر سائیکل پر فرار ہوگئے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ پیرس کے مشہور میوزیم میں چوری کی واردات کے بعد وہاں کی سکیورٹی سے متعلق سخت سوالات جنم لے چکے ہیں اور ایک ایسے وقت میں جب حکومت عالمی شہرت یافتہ مقام میں سرمایہ کاری کی کمی پر تشویش ظاہر کر چکی ہے۔

حکام کے مطابق میوزیم میں 2024 میں 87 لاکھ سیاحوں کی آمد ہوئی تھی اور اب اس واردات سے سیکیورٹی مسائل ہوسکتے ہیں۔

فرانس کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ چوروں نے اتوار کو صبح تقریباً 9 بج کر 30 منٹ پر واردات کی حالانکہ اس وقت میوزیم عوام کے لیے کھل چکا تھا اور وہ "گیلری ڈے اپولون" کی عمارت میں داخل ہوئے۔

 

ثقافت کی وزیر رشیدہ داتی نے بتایا کہ ڈاکوؤں نے تقریباً 4 منٹ میں اپنی کارروائی مکمل کی اور یہ کام پیشہ ور افراد نے انجام دیا ہے اور اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے فوٹیج دیکھی کہ جس میں وہ کسی شخص کو نشانہ نہیں بناتے، سکون سے داخل ہوتے ہیں، چار منٹ میں شیشے کے شوکیس توڑتے ہیں، مال سمیٹ کر چلے گئے کسی پر کوئی تشدد نہیں کیا اور بظاہر انہوں نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں اپنی واردات مکمل کی۔

وزیر کا کہنا تھا کہ میوزیم کے باہر سے کچھ زیور ملا ہے جو بظاہر چوروں سے فرار کے دوران گر گیا تھا۔

انہوں نے واضح نہیں کیا کہ برآمد ہونے والی چیز کیا تھی، تاہم فرانسیسی اخبار نے رپورٹ کیا کہ مذکورہ زیور نپولین سوم کی اہلیہ ملکہ ایوجینی کا تاج تھا اور وہ تاج ٹوٹ گیا ہے۔

 

فرانس کے وزیرداخلہ لوران نونیز نے چوری کی واردات کے حوالے سے مقامی میڈیا کو بتایا کہ 3 یا 4 چور ٹرک پر نصب کرین کی مدد سے میوزیم میں داخل ہوئے، ایک کھڑکی توڑی، متعدد شوکیسز کو دیکھا اور ایسی زیورات لے گئے جن کی حیثیت حقیقی تاریخی ہے اور قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ہے۔

نونیز نے بتایا کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور یہ معاملہ پولیس کے ایک خصوصی یونٹ کے سپرد کردیا گیا ہے جو اس طرح کی وارداتوں کی تفتیش کے لیے مشہور ہے۔

یاد رہے کہ پیرس کا میوزیم لوور دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا میوزیم ہے جو لیونارڈو ڈاؤنچی کی مشہور فنی تخلیق مونا لیزا کا گھر بھی ہے۔

میوزیم کی انتظامیہ نے سیاحوں کو آگاہ کیا کہ غیر معمولی وجوہات کی وجہ سے میوزیم آج کے دن بند رہے گا۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ تاریخ کی سب سے بدترین فنی چوریوں میں سے ایک 1911 میں ہوئی تھی جب مونالیزا کی اسی میوزیم سے چوری ہوئی تھی اور اس واردات میں میوزیم کا ایک سابق ملازم ملوث تھا۔

حکام نے اس وارادات کے بعد سابق ملازم کو گرفتار کر لیا تھا جبکہ چوری کی گئی مشہور پینٹنگ دو سال بعد میوزیم کو واپس کر دی گئی تھی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

غزہ میں ایسا منظر ہے جیسے یہاں ایٹم بم گرا؛ ٹرمپ کے داماد بھی بول پڑے

Express News

اتحادی ممالک غزہ میں فوجی قوت کیساتھ گھس کر حماس کو سبق سکھانے کیلیے تیار ہیں؛ ٹرمپ

Express News

اسلحہ پھینک دیں تو حماس کے بعض رہنماؤں کو معافی مل سکتی ہے؛ نائب امریکی صدر

Express News

اسرائیل نے مزید 15 فلسطینیوں کی میتیں غزہ کے حوالے کردیں؛ مجموعی تعداد 135 ہوگئی

Express News

ابراہیمی معاہدہ؟ سعودی ولی عہد 18 نومبر کو صدر ٹرمپ سے امریکا میں ملاقات کریں گے

Express News

اسرائیل راہداری کھولے، غزہ میں انسانی امداد کی اشد اور فوری ضرورت ہے؛ فرانس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو