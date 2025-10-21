سعودی عرب میں فجر کے وقت فلک پر آنکھوں کو خیرہ کردینے والا کون سا منظر دیکھا جائے گا

36 سال بعد کسی عرب ملک میں پیش آنے والا ایسا منظر جو دلوں کو لرزا دے گا اور ایمان کو تازہ کر دے گا

ویب ڈیسک October 21, 2025
36
سعودی عرب میں ایک ایسا نظارہ چشم فلک دیکھے گی جو 36 سال میں ایک بار آتا ہے

سعوی عرب کے آسمانوں پر برسوں بعد ایک ایسا منظر نظر آنے والا جس کا وقت فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور شاز و نادر ہی دنیا میں پیش آتا ہے۔

ماہرین فلکیات نے اس نایاب منظر کو "الجباریات" یعنی شہابیوں کی بارش کا نام دیا ہے جو آسمان کو ایسے روشن کرے گی جیسے شاہراہِ فلک پر تاروں کا جلوس نکل رہا ہو۔ 

یہ مناظر 2 اکتوبر سے 7 نومبر تک نماز فجر سے کچھ دیر قبل دکھائی دیں گے۔ فی گھنٹہ تقریباً 20 شہاب دیکھے جا سکتے ہیں اور ایسے منظر 36 سال میں ایک بار نظر آتے ہیں۔

یہ محض ایک سائنسی واقعہ نہیں، بلکہ قدرت کی ایسی نشانی ہے جسے دیکھنے کے بعد انسان خود سے کہے گا کہ "فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" (پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟)

سعودی میڈیا کے مطابق فجر سے قبل آسمان پر شہابِ ثاقب کی برسات ہوگی۔ ہر چند لمحوں بعد آسمان کو چیرتی روشنی کی لکیر، چمکتے ستارے، روشن دم کے ساتھ گزرتے شہاب نظر آئیں گے جیسے گویا آسمان تسبیح کے دانے گرا رہا ہو۔

سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نظارہ آنکھوں سے بغیر کسی دوربین کے دیکھا جا سکے گا۔ 

 
