امریکا میں طیارہ گھنے جنگل میں گر کر تباہ؛ باپ اور دوبیٹیاں ہلاک

امریکی ریاست مونٹانا میں پیش آنے والا طیارہ حادثے کی وجہ موسم کی خرابی تھی

ویب ڈیسک October 21, 2025
باپ جہاز چلا رہا تھا اور بیٹیاں سفر کو انجوائے کر رہی تھیں کہ اچانک طیارہ گرکر تباہ ہوگیا

امریکای ریاست مونٹانا میں ایک انجن والا چھوٹا طیارہ اُڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گھنے جنگل میں گر کر تباہ ہوگیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق باپ اور دو بیٹیاں مونٹانا کے شہر پولسن جانے کے لیے آنے والی ناگہانی سے بے خبر اپنے چھوٹے جہاز میں سوار ہوئے تھے۔

موسم کی خرابی کو نظر انداز کرتے ہوئے 62 سالہ امریکی شخص نے اپنی دو بیٹیوں کی ضد کی آگے ہار مان لی اور طیارے کو اُڑانے لگے۔

ایک انجن والا چھوٹا طیارہ فضا میں بلند ہوتا گیا اور موسم کی سختیوں کو چیرتا ہوا منزل مقصود کی جانب بڑھتا چلا گیا۔

تاہم کچھ ہی دیر بعد ان ہنستے مسکراتے خاندان کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہوگیا جس پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔

جس کے دوران جہاز کا جلا ہوا ملبہ ایک گھنے جنگل سے مل گیا۔ موسم کی خرابی امدادی کاموں میں آڑے آتی رہی۔

کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد طیارے کے ملبے سے 62 سالہ مارک اینڈرسن، 22 سالہ لینی اور 17 سالہ ایلی کی لاشیں نکال لی گئیں۔

حادثے کی وجہ ممکنہ طور پر موسم کی خرابی ہوسکتی ہے تاہم تحقیقات کے لیے سول ایوی ایشن نے انکوائری کمیٹی تشکیل دیدی ہے۔

 
