آئن اسٹائن اور ملیوا ماریچ

عظیم سائنس داں کی پریم کتھا، ایک تاریخی، سائنسی اور جذباتی داستان

ڈاکٹر محمد طیب خان سنگھانوی October 21, 2025
بیسویں صدی کے عظیم ترین سائنسی دماغ ڈاکٹر البرٹ آئن اسٹائن کا نام دنیا میں ریاضی اور طبیعات کی عظمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔

اس نے کائنات کی ساخت کو سمجھنے کے لیے ایسے اصول اور نظریات دیے جنہوں نے جدید سائنس کی بنیادیں بدل ڈالیں۔ لیکن اس عظیم شخصیت کی نجی زندگی بھی اتنی ہی پیچیدہ اور متنازع ہے جتنی اس کی سائنسی دریافتیں۔ خاص طور پر اس کی پہلی بیوی ملیوا ماریچ کی کہانی ایک ایسا باب ہے جسے اکثر نظرانداز کیا گیا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے اپنی ذہانت، قربانی اور محنت کے باوجود تاریخ کے دھندلکوں میں اپنا نام کھو دیا، حالاںکہ کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر ملیوا نہ ہوتی تو شاید آئن اسٹائن کی شہرت بھی اس طرح نہ بنتی۔

آج البرٹ آئن اسٹائن کا نام تو ہر خاص و عام نے سنا ہے، لیکن ان کی پہلی بیوی ملیوا ماریچ کی شخصیت اور ان کے ممکنہ سائنسی تعاون کی داستان زیادہ تر تاریخی صفحات میں ہی دب کر رہ گئی ہے۔

یہ محض ایک رومانوی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی ذہین خاتون کی تکلیف دہ داستان ہے جس نے اپنے کیریر کی قربانی دے کر آئن سٹائن کی کام یابیوں میں ناقابل فراموش تعاون دیا، مگر آخرکار گم نامی اور تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوگئی۔ یہاں ان دونوں کے تعلق کے مختلف پہلوؤں کو معتبر ذرائع کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔

ملیوا ماریچ: ایک غیرمعمولی ذہین اور پختہ عزم رکھنے والی خاتون، ابتدائی زندگی اور تعلیمی سفر:ملیوا ماریچ اگست 1875 میں سربیا کے ایک امیر خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد اپنے علاقے کے معزز اور مال دار شخص تھے۔ ابتدائی تعلیم میں ہی ان کی غیرمعمولی ذہانت کے جوہر کھل کر سامنے آئے۔ ایک لڑکی ہونے کے باوجود، انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا عزم کرلیا، جو اس دور میں لڑکیوں کے لیے آسان نہیں تھا۔

زیورخ میں واقع سوئس فیڈرل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (ETH) میں داخلہ لینا ان کا خواب تھا، لیکن اس وقت یہ ادارہ صرف لڑکوں کے لیے تھا۔ ملیوا کے والد نے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے محکمۂ تعلیم سے خصوصی اجازت حاصل کی، جس کے تحت انہیں زیورخ میں فزکس کے لیکچرز لینے کی اجازت مل گئی۔ یہ اس دور میں لڑکیوں کے لیے تعلیمی میدان میں ایک بڑی کام یابی تھی۔

شخصیت اور صلاحیتیں: ملیوا کے ہم جماعت انہیں نہایت ذہین اور کم گو لڑکی کے طور پر بیان کرتے تھے۔ وہ چیزوں کی گہرائی تک پہنچنے کی دل دادہ تھیں اور انہیں لیب ورک اور تجربات میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ ان کی منظم طبیعت اور سائنسی صلاحیتیں بعد میں آئن اسٹائن کی بے ترتیب زندگی کو سنوارنے میں معاون ثابت ہوئیں۔

البرٹ آئن اسٹائن: ایک باغی اور غیرروایتی طالب علم، ابتدائی سال: البرٹ آئن اسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے شہر اولم میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ہرمین آئن اسٹائن ایک صنعت کار تھے جب کہ اس کی ماں پالین کوش ایک زمیںدار کی بیٹی تھی۔ آئن اسٹائن شروع سے ہی متجسس اور باغی طبیعت کا مالک تھا۔

اس کی باغیانہ طبیعت اور ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے وہ جرمنی میں اپنی ہائی اسکول کی تعلیم مکمل نہ کر سکا اور آخرکار اس نے سوئٹزرلینڈ جا کر اپنی تعلیم مکمل کی۔ اکتوبر 1895 میں اس نے زیورخ میں واقع ETH کا داخلہ امتحان دیا مگر ناکام رہا۔ اگلے سال اس نے آراو کے اسکول میں پڑھائی کی اور پھر ETH کا داخلہ امتحان پاس کرلیا۔

یونیورسٹی کی زندگی: آئن اسٹائن کو ETH کے شعبہ فزکس اور ریاضی میں داخلہ ملا۔ وہ یونیورسٹی میں کم لیکچرز لیتا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت گھر پر پڑھائی میں صرف کرتا تھا۔ اس کا رجحان خود مطالعے کی طرف زیادہ تھا اور وہ رسمی تعلیم کے بجائے اپنے طریقے سے علم حاصل کرنا پسند کرتا تھا۔

تعلیمی دور میں ملاقات اور ابھرتا ہوا رشتہ: ملیوا اور آئن اسٹائن کی ملاقات ETH میں ہوئی، جو ان چند خواتین میں سے تھی جنہیں اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی۔ دونوں میں قربت بڑھتی گئی اور وہ نہ صرف ذاتی بلکہ سائنسی معاملات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے۔

تعلیمی کارکردگی کا موازنہ: 1900 میں کلاسز کے اختتام پر جب نتائج آئے تو ملیوا کے گریڈ 4.7 اور آئن اسٹائن کے 4.6 آئے۔ صرف اپلائیڈ فزکس میں ملیوا کو 5 جب کہ آئن اسٹائن کو صرف 1 نمبر ملا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ملیوا لیب ورک اور تجربات میں آئن اسٹائن سے بہتر تھیں، جب کہ آئن اسٹائن کا رجحان نظریاتی پہلوؤں کی طرف زیادہ تھا۔

پہلا مشترکہ تحقیقی مقالہ: 13 دسمبر 1900 کو ان دونوں نے ایک ریسرچ آرٹیکل لکھا، لیکن اس پر صرف آئن اسٹائن کے دستخط تھے۔ اس بارے میں مورخین میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ ملیوا آئن اسٹائن کا نام روشن دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے صرف اس کے نام سے مقالہ شائع کروایا، جب کہ کچھ کا ماننا ہے کہ اس دور میں خواتین کے لیے سائنسی مقالوں میں شریک مصنف کے طور پر نام درج کروانا مشکل تھا۔

شادی سے پہلے کے بحرانی سال، غیرشادی شدہ حمل اور اس کے نتائج: 1901 میں آئن اسٹائن کے ایک خط سے پتا چلتا ہے کہ ریلیٹیویٹی کے نظریے میں ملیوا نے آئن اسٹائن کا خاطر خواہ ساتھ دیا تھا۔ مگر اس وقت تک ملیوا حاملہ ہوچکی تھیں اور آئن اسٹائن ابھی تک بے روزگار تھا۔ اس صورتحال میں ملیوا کو واپس اپنے والدین کے پاس جانا پڑا۔

آئن اسٹائن اس وقت شادی کے لیے تیار نہیں تھا، چناںچہ ملیوا نے اپنا تعلیمی کیریئر جاری رکھنے کی آخری کوشش کی اور ایک خط لکھا، مگر پروفیسر ویبر، جنہوں نے آئن اسٹائن کے کیرئیر میں رکاوٹیں کھڑی کی تھیں، نے اسے مسترد کردیا۔

گم شدہ بیٹی کا معما: 1902 میں ملیوا نے ایک لڑکی کو جنم دیا، لیکن اس لڑکی کا مستقبل ایک معما بن کر رہ گیا۔ تاریخی ریکارڈز میں اس بچی کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ وہ بچپن میں ہی فوت ہوگئی، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ اسے گود دے دیا گیا۔ اس سوال کا جواب شاید ہی کبھی مل سکے۔

شادی کے بعد کے سال: سائنسی تعاون کی عروج اور زوال بالآخر شادی: 1903 میں، جب ملیوا کے والد کا انتقال ہوچکا تھا اور آئن اسٹائن نے برن میں ایک پیٹنٹ آفس میں ملازمت حاصل کر لی تھی، دونوں نے بالآخر شادی کرلی۔ آئن اسٹائن ہفتے میں چھے دن آٹھ گھنٹے کام کرتا تھا، جب کہ ملیوا گھریلو کاموں میں مصروف ہو گئیں۔

میراکل ایئر (1905) میں ملیوا کا ممکنہ کردار: 1905 میں، جسے آئن اسٹائن کا ’’میریکل ایئر‘‘ کہا جاتا ہے، اس نے چار انقلابی مقالے شائع کیے، جن میں اضافیت کا خاص نظریہ اور E=mc² کا مساوات شامل تھے۔ اس دور میں ملیوا کے کردار پر مورخین میں اختلاف ہے:

· ملیوا کے بھائی کے مطابق، وہ دونوں راتوں کو مٹی کے تیل والے لیمپ کے نیچے بیٹھ کر اکٹھے کام کرتے، لکھتے، مسائل حل کرتے اور بحث کرتے تھے۔

· جب آئن اسٹائن بیمار ہوا تو ملیوا نے اس کے تمام پیپرز بار بار پڑھے اور انہیں پروف ریڈ کرکے اشاعت کے لیے بھجوایا۔

· ملیوا کے اپنے خطوط سے پتا چلتا ہے کہ وہ آئن اسٹائن کے سائنسی کاموں میں گہری دلچسپی لیتی تھیں اور ان پر ان سے تبادلہ خیال کرتی تھیں۔

جدول: ملیوا ماریچ کے آئن اسٹائن کے سائنسی کام میں ممکنہ شراکتوں کا خلاصہ

سائنسی کام ملیوا کے ممکنہ تعاون دست یاب شواہد: 1900 کا مقالہ مشترکہ طور پر تیار کیا گیا صرف آئن اسٹائن کے دستخط۔

خصوصی اضافیت (1905) ریاضیاتی حساب کتاب میں مدد ملیوا کے خطوط میں اشارے ، اور E=mc² تصور کی تیاری میں مباحثے آئن اسٹائن کے ساتھیوں کی گواہیاں۔

نیز براؤنی حرکت تجرباتی پہلوؤں پر مشاورت ملیوا کی تجرباتی مہارت۔

رشتے میں دراڑیں:1910 میں آئن اسٹائن کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، لیکن اسی دوران اس کی اپنی کزن ایلسا کے ساتھ معاشقہ چلنے لگا، جو بالآخر ان کی علیحدگی کی سب سے بڑی وجہ بنا۔ یہ معاشقہ آئن اسٹائن اور ملیوا کے درمیان تعلقات میں دراڑیں ڈالتا چلا گیا۔

علیحدگی، طلاق اور اس کے بعدطلاق کی شرائط: 1919 میں دونوں نے طلاق لے لی۔ ملیوا نے طلاق کے لیے اس شرط پر رضامندی ظاہر کی کہ مستقبل میں ملنے والے نوبیل انعام کی رقم وہ لے گی۔ اس وقت وہ کم سن بچوں کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھیں اور ساری زندگی اسی حالت میں گزاری۔

نوبیل انعام کی رقم کا تنازعہ:1925 میں آئن اسٹائن نے اپنے انعام کی رقم اپنے بیٹوں کو دینے کی وصیت کردی، جس پر ملیوا کو بے حد اعتراض تھا۔ آخرکار آئن اسٹائن نے 1922 میں ملنے والا نوبل انعام کی رقم ملیوا کو دے دی، جس سے انہوں اور ان کے بیٹوں نے گزارہ کیا۔

ملیوا کی خاموشی اور مایوسی: ملیوا نے اپنے والدین اور گاڈ پیرنٹس کو لکھے گئے ایک خط میں بتایا تھا کہ کس طرح اس نے آئن اسٹائن کی مدد کی اور کس طرح آئن اسٹائن نے اس کی زندگی تباہ کی، لیکن بعد میں اس نے اس خط کو تلف کردیا۔ ان کے بیٹے کے مطابق، ان کی ماں کا آئن اسٹائن کی سائنسی تحقیق میں ’’اچھا خاصا حصہ‘‘ تھا۔

تاریخی تناظر میں ملیوا کے کردار کا جائزہ جدید تحقیق کی روشنی میں: حالیہ برسوں میں، مورخین اور سائنس دانوں نے ملیوا کے ممکنہ تعاون کو تسلیم کرنا شروع کیا ہے۔ اگرچہ کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے کہ ملیوا نے آئن اسٹائن کے نظریات میں براہ راست شراکت کی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ:

٭   وہ آئن سٹائن کی سائنسی سوچ کی ساتھی اور ناقد تھیں۔

٭   انہوں نے ریاضیاتی حساب کتاب میں اس کی مدد کی۔

٭   انہوں نے اس کے خیالات کو پرکھنے اور نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا۔

٭   انہوں نے گھریلو ذمے داریاں سنبھال کر آئن سٹائن کے لیے سائنسی تحقیق کے لیے وقت مہیا کیا۔

صنفی مسائل اور سائنسی تاریخ: ملیوا کی کہانی انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے آغاز میں خواتین سائنس دانوں کے سامنے آنے والی چیلینجوں کو واضح کرتی ہے۔ اس دور میں خواتین کے لیے سائنسی میدان میں نام کمانا انتہائی مشکل تھا، اور اکثر ان کی شراکتیں ان کے مرد ساتھیوں کے سائے میں دب کر رہ جاتی تھیں۔

ایک پیچیدہ سائنسی رفاقت کا ورثہ: البرٹ آئن سٹائن اور ملیوا ماریچ کی کہانی محض ایک رومانوی المیہ نہیں، بلکہ سائنسی تعاون، قربانی اور تاریخی انصاف کے سوالات پر مبنی ایک پیچیدہ داستان ہے۔ اگرچہ ہم شاید یہ کبھی قطعی طور پر نہ جان سکیں کہ ملیوا نے آئن اسٹائن کے کام میں کتنا تعاون دیا، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ محض ایک خاموش تماشائی نہیں تھیں۔

ان کی کہانی ہمیں سائنسی ایجادات کے پیچھے چھپی انسانی کہانیوں کو تسلیم کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہر کام یاب سائنس داں کے پیچھے ایسے ہی متعدد افراد کا تعاون ہوتا ہے جن کے نام تاریخ کے صفحات میں گم ہوجاتے ہیں۔ ملیوا ماریچ انہی گمنام ہیروز میں سے ایک ہیں، جن کی قربانیوں اور تعاون نے بیسویں صدی کی سب سے بڑی سائنسی ذہانت کو پروان چڑھانے میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔

آئن اسٹائن اور ملیوا کی کہانی محض ایک محبت یا ناکام شادی کی کہانی نہیں بلکہ اس میں بیسویں صدی کی سائنسی تاریخ کے کئی اہم سوال چھپے ہیں۔ کیا آئن اسٹائن اکیلا جینیئس تھا یا اس کی کام یابی کے پیچھے ایک ذہین مگر نظرانداز شدہ عورت کی قربانیاں بھی شامل تھیں؟ اس کا حتمی جواب شاید کبھی نہ مل سکے، لیکن یہ حقیقت طے ہے کہ ملیوا ماریچ کے بغیر آئن اسٹائن کی زندگی ادھوری تھی۔

یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تاریخ اکثر بڑے ناموں کو یاد رکھتی ہے مگر ان کے ساتھ چلنے والے اور ان کی بنیادیں مستحکم کرنے والے کردار وقت کے دھندلکوں میں کھوجاتے ہیں۔ اگر ملیوا کو وہی مواقع ملتے جو مرد سائنسدانوں کو دیے جاتے تو شاید آج دنیا اسے بھی ایک عظیم سائنس داں کے طور پر پہچانتی۔

آج، ہم جب آئن سٹائن کے نام کو عزت سے یاد کرتے ہیں، تو مناسب ہے کہ ہم ان خواتین کو بھی خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے اس کی کام یابی کے راستے ہم وار کیے اور ان میں ملیوا ماریچ کا نام سب سے اوپر ہے۔ ملیوا ہی وہ عورت تھی جس نے باغی آئن اسٹائن کو منظم کیا اور فزکس کی تاریخ تک بدل دینے میں ساتھ دیا۔
