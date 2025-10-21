ایمیزون کی کلاؤڈ سروسز میں بڑی خرابی، سینکڑوں ویب سائٹس بند، لاکھوں صارفین متاثر

دنیا کی سب سے بڑی کلاؤڈ کمپنی ایمیزون ویب سروسز (AWS) کو ایک بڑی تکنیکی خرابی کا سامنا کرنا پڑا جس کے باعث دنیا بھر میں سینکڑوں ویب سائٹس اچانک بند ہوگئیں اور لاکھوں صارفین متاثر ہوئے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ خرابی AWS کے ایک اندرونی سسٹم میں پیدا ہوئی جو نیٹ ورک لوڈ بیلنسنگ کے نظام کی نگرانی کرتا ہے۔ خرابی کے باعث ای کامرس، گیمنگ، چیٹ اور آن لائن ایپلیکیشنز سمیت متعدد ڈیجیٹل پلیٹ فارمز متاثر ہوئے۔
رپورٹس کے مطابق ChatGPT، اسنیپ چیٹ، زوم، روبلوکس، سگنل اور ڈوولنگو سمیت کئی معروف پلیٹ فارمز بھی متاثر ہونے والی سروسز میں شامل ہیں۔
انٹرنیٹ بندش پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ DownDetector کے مطابق اس خرابی سے دنیا بھر میں ایک ہزار سے زائد کمپنیوں کی سروس متاثر ہوئی۔ امریکا، برطانیہ، جرمنی اور آسٹریلیا سمیت مختلف ممالک سے لاکھوں صارفین نے سروس بند ہونے کی شکایات درج کرائیں۔
ٹیکنالوجی ماہرین نے AWS کی اس ناکامی کو تاریخ کی بڑی ترین کلاؤڈ خرابی قرار دیا ہے جس نے عالمی سطح پر انٹرنیٹ سروسز کو متاثر کیا۔
دوسری جانب، ایمیزون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بنیادی خرابی کو دور کر دیا گیا ہے، تاہم کچھ سروسز میں اب بھی معمولی تکنیکی مسائل باقی ہیں۔ کمپنی کے مطابق بحالی کا عمل جاری ہے اور تکنیکی ٹیمیں سسٹم کی مکمل فعالیت یقینی بنانے پر کام کر رہی ہیں۔