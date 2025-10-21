پنڈی ٹیسٹ: دوسرے دن کھیل کا اختتام، جنوبی افریقا کے 4 وکٹوں پر 185 رنز

ٹرسٹان اسٹبس 68 اور کائل ویرین 10 رنز بناکر کریز پر موجود ہیں

اسپورٹس ڈیسک October 21, 2025
پنڈی ٹیسٹ کے دوسرے روز کھیل کے اختتام تک جنوبی افریقا نے 4 وکٹوں پر 185 رنز بنالیے۔

پاکستان کے 333 رنز کے جواب میں جنوبی افریقا نے اپنی پہلی اننگز کا آغاز کیا تو 22 کے مجموعی اسکور پر ریان ریکلٹن 14 رنز بناکر شاہین آفریدی کا شکار بن گئے۔

ٹونی ڈی زورزی 55، کپتان ایڈن مارکرم 32 اور ڈیوالڈ بریوس بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔

پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے آصف آفریدی نے 2 جبکہ شاہین آفریدی اور ساجد خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

ٹرسٹان اسٹبس 68 اور کائل ویرین 10 رنز بناکر کریز پر موجود ہیں۔

اس سے قبل پاکستان نے دوسرے روز 259 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر کھیل کا آغاز کیا تو کچھ دیر مزاحمت کے بعد سلمان آغا 45 رنز بناکر مہاراج کی گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہوگئے۔

سعود شکیل بھی 66 رنز پر مہاراج کا شکار بنے جبکہ شاہین شاہ آفریدی کو بھی مہاراج نے ہی صفر پر بولڈ کردیا۔

بعد ازاں ایک ہی اوور میں ساجد خان (5) اور آصف آفریدی (4) کو آؤٹ کرکے وہ پاکستان کے خلاف 7 وکٹیں حاصل کرنے والے دوسرے جنوبی افریقی بولر بن گئے۔

پاکستان ٹیم اپنے گزشتہ روز کے اسکور میں صرف 74 رنز کا ہی اضافہ کرسکی تھی۔

کپتان شان مسعود 87 اور عبداللہ شفیق 57 رنز بناکر نمایاں رہے۔ محمد رضوان 19، امام الحق 17 اور بابر اعظم 16 رنز بناکر آؤٹ ہوئے تھے۔
