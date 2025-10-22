تخت پڑی اراضی کیس: مرکزی صدر پی ٹی آئی و سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویزالٰہی عدالت میں پیش

راولپنڈی احتساب کی خصوصی عدالت میں تخت پڑی اراضی کیس کی سماعت ہوئی، مرکزی صدر پی ٹی آئی و سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویزالٰہی احتساب کی خصوصی عدالت میں پیش ہوئے۔
سماعت احتساب کی خصوصی عدالت کے جج علی اعجاز نے سماعت کی، چودھری پرویزالٰہی کی جانب سے سردار عبدالرازق، عامر سعید راں اور سردار شہباز پیش ہوئے۔
راولپنڈی احتساب کی خصوصی عدالت نے چوہدری پرویزالٰہی کی مقدمے میں حاضری سے مستقل استثنیٰ کی درخواست منظور کر لی۔
وکیل سردار عبدالرازق نے کہا کہ عدالت نے چوہدری پرویزالٰہی کو حاضری سے مستقل استثنیٰ دے دیا ہے، عدالت نے مقدمے کی سماعت 12 نومبر تک ملتوی کر دی۔