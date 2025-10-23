قطر کا 3 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا اعادہ، اقتصادی اور تیکنیکی تعاون کے پروٹوکولز پر دستخط

اسلام آباد:
قطر نے پاکستان میں 3 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے عزم کااعادہ کیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تیکنیکی تعاون کے متعدد پروٹوکولز پر دستخط ہوئے۔
وزارت اقتصادی امور سے جاری بیان کے مطابق اسلام آباد میں پاکستان اور قطر کے درمیان چھٹے مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت وزیر تجارت جام کمال خان اور قطری وزیر تجارت شیخ فیصل بن ثانی نے کی۔
ترجمان اقتصادی امور نے بتایا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان اقتصادی و تیکنیکی تعاون کے متعدد پروٹوکولز پر دستخط ہوئے اور قطر کی جانب سے پاکستان میں 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
انہوں نے بتایا کہ ایس آئی ایف سی اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے درمیان براہِ راست روابط مضبوط بنانے، ثقافت اور میڈیا کے شعبے میں ’’ایئر آف کلچر‘‘ پروگرام شروع کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔
ترجمان اقتصادی امور نے بتایا کہ اجلاس میں فلم، ڈراما اور ثقافتی پروگراموں کی مشترکہ پروڈکشن کی حوصلہ افزائی کی گئی، ٹرانسپورٹ میں برقی، خودکار اور ہائیڈروجن گاڑیوں کی ٹیکنالوجی پر تعاون پر اتفاق ہوا، موٹروے اور انفرا اسٹرکچر منصوبوں میں قطری سرمایہ کاری کے امکانات پر بھی غور کیا گیا۔
اجلاس میں طے کیا گیا کہ پاکستان–قطر ایوی ایشن اتھارٹیز کے درمیان جلد مشاورتی اجلاس ہوگا، تعلیم و تربیت میں تعاون کے لیے ایگزیکٹو پروگرام تیار کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔
ترجمان اقتصادی امور نے بتایا کہ قطر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک اور اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے درمیان شراکت پر زور دیا گیا اور ہنرمند پاکستانیوں کی قطر میں تعیناتی کے لیے نئے لیبر ایم او یو کی تیاری پر بات چیت ہوئی۔
اجلاس میں دونوں ممالک نے جے ایم سی کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔