پی آئی اے کی برطانیہ کیلئے 5 سال بعد پہلی پرواز کیلئے تیاریاں مکمل

پی آئی اے کا بوئنگ 777 ساختہ طیارہ برطانوی فلائٹ آپریشن سرانجام دے گا، پی آئی اے کی ٹیم جائزہ لینے برطانیہ پہنچ گئی ہے

آفتاب خان October 23, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

پاکستان انٹرنیشنل ایئر (پی آئی اے) کی برطانیہ کے لیے پابندی کے 5 سال بعد پہلی پرواز 25 اکتوبر کو روانہ ہوگی۔

ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کی بحالی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور پابندی کے 5سال بعد پہلی پرواز پاکستان سے برطانیہ 25 اکتوبر کو روانہ ہوگی۔

ذرائع نے بتایا کہ پی آئی اے کا بوئنگ 777 ساختہ طیارہ برطانوی فلائٹ آپریشن کو سرانجام دے گا اور پی آئی اے کی ایک ٹیم برطانیہ میں جائزہ لینے کے لیے پہنچ گئی ہے۔

ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے کے جہاز  برطانیہ کے فلائٹ آپریشن کے لیے مکمل طور پرفٹ ہیں۔

سی ای او پی آئی اے عامر حیات برطانوی فلائٹ آپریشن کی تیاریوں کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، برطانیہ میں 5 سال بعد پی آئی اے کے طیارے لینڈ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔
