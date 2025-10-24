جنہوں نے ظلم و جبر کیا ہے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

تیاری پکڑیں پارٹی کی طرف سے جلد ہدایات آئیں گی، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کا چارسدہ میں جلسے سے خطاب

احتشام بشیر October 24, 2025
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس نیوز
پشاور:

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ مجھے کہا گیا آپ کی جان کو خطرہ ہے چارسدہ اور خیبر نہ جاؤ مارے جاؤ گے میری جان عوام میں ہے میرا جینا مرنا عوام ہے، عوام تیاری پکڑیں عمران خان کو رہا کرانے کے لیے جلد قیادت ہدایات جاری کرے گی۔

وہ گزشتہ روز چارسدہ میں جلسے سے خطاب کررہے تھے۔ جلسے سے صوبائی صدر پی ٹی آئی جنید اکبر، عارف محمد زئی، فضل محمد خان اور دیگر ارکان قومی صوبائی اسمبلی نے بھی خطاب کیا۔

وزیراعلی نے کہا کہ میرے وزیراعلیٰ بننے کے بعد چارسدہ میں جلسے کرنا اس لئے ضروری تھا کہ آپ نے چار سدہ سے ایک پارٹی کا صفایا کیا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام بانی چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے خیبر پختونخوا بانی چیئرمین کا ہے، جس دن سے میرا نام وزیراعلی کے لئے آیا تو کہا گیا کہ یہ ہمیں قبول نہیں، مجھے دہشت گرد کہا گیا مجھے اس کی فکر نہیں کہ میرے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے مجھے فکر ہے کہ میں آپ عوام کےلئے قبول ہوں کہ نہیں ؟۔

انہوں ںے کہا کہ آج خیبرپختونخوا کے عوام کی آنکھوں میں چمک دیکھیں جو اس بات کی نوید ہے کہ خیبرپختونخوا نہیں بلکے پورے پاکستان میں انقلاب آئے گا پہلے دن سے میرے خلاف لگے ہوئے ہیں کہ یہ ڈیلور نہیں کر پائے گا یہ تو بچہ ہے، ڈرون حملے اور آرمی آپریشن منظور نہیں، جو بانی کا وژن ہوگا وہی کرونگا۔

وزیراعلیٰ کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں بانی چیئرمین کے وژن کے مطابق تمام کام کرونگا، تمام فیصلے بانی چیئرمین کی ہدایات کے مطابق کرونگا، بانی چیئرمین سے ملاقات کےلئے پنجاب اور وفاقی حکومت کو خط لکھے، وزیراعظم کو بھی بتایا گیا عدالت کے احکامات پر بھی مجھے بانی چیئرمین سے ملنے نہیں دیا گیا ملاقات نہ ہونے پر میں عوام کے پاس آیا ہوں مجھے بتایا گیا کہ چارسدہ اور خیبر نہ جاؤ مارے جاؤگے میں انھیں بتانا چاہتا ہوں میرا جینا مرنا ،میری کرسی قوم کےلئے ہے۔

انہوں ںے کہا کہ میں کل خیبر جارہا ہوں وہاں بھی عوام نکلے گی ہم اس ملک میں حقیقی آزادی کے ذریعے قانون کی بالادستی لائیں گے جس نے قوم پر ظلم و جبر کیا ہے اس کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، ہنگو میں ایس پی اور سپاہی شہید ہوئے، اب ہم یہ بند کمروں کے فیصلے نہیں مانیں گے اس کے بعد خیبرپختونخوا اسمبلی اور عوام کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا ساتھیوں تیاری پکڑ لو ہم بانی چیئرمین کو جیل سے باہر نکالیں گے پارٹی قیادت جلد لائحہ عمل دے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

پیپلزپارٹی حکومت اندرون سندھ کے ڈاکوؤں کو بے نظیر انکم سپورٹ سے مال دے رہی ہے، آفاق احمد

Express News

کراچی؛ گھر کی چھت گرنے سے ڈیڑھ سالہ بچی جاں بحق، خواتین سمیت تین افراد زخمی

Express News

ٹک ٹاک پر دوستی، ملتان جیل کے پولیس اہلکار نے نوجوان لڑکے کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

Express News

کے الیکٹرک دو سال میں دیوالیہ ہوسکتی ہے، سابق چیئرمین ایف بی آر کی پیش گوئی

Express News

پاک-افغان مذاکرات، پاکستان کا مؤقف پیش، نظر آرہا ہے طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں، ذرائع

Express News

کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، وفاقی وزیر اطلاعات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو