واٹس ایپ ہیکنگ اور مالی فراڈ، خاتون رکن قومی اسمبلی تحقیقات میں سست روی پر مایوس

چھ روز قبل خاتون رکن اسمبلی کا واٹس ایپ ہیک کر کے اُن کے عزیزوں سے 15 لاکھ روپے کا فراڈ کیا گیا

محمد عمیر دبیر October 25, 2025
ڈاکٹر نگہت شکیل مخصوص نشست پر ایم کیو ایم کی رکن قومی اسمبلی ہیں (فوٹو فائل / اسکرین گریپ)

واٹس ایپ ہیکنگ کا شکار ہونے والی خاتون رکن قومی اسمبلی نکہت شکیل کے ساتھ پیش آئے واقعے پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے تحقیقات کا آغاز کردیا۔

تفصیلات کے مطابق شاطر ہیکرز نے 19 اکتوبر کی صبح ایم کیو ایم پاکستان کی مخصوص نشست پر منتخب ہونے والی رکن قومی اسمبلی کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کر کے مختلف نمبرز سے 15 لاکھ روپے کا فراڈ کیا۔

نکہت شکیل نے بتایا کہ ایک روز قبل 26 اکتوبر کو این سی سی آئی اے کراچی کے دفتر میں انہیں بلا کر واقعے سے متعلق تحریری درخواست وصول کی گئی اور تحقیقات کا آغاز کردیا گیا ہے۔

رکن قومی اسمبلی نے تحقیقات میں سست روی پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ واقعے کے چھ روز بعد تحقیقات کا آغاز سے ملزمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو بینک اکاؤنٹس اور دو موبائل نمبرز پر پیسے ٹرانسفر ہوئے جن کے شواہد درخواست کے ساتھ فراہم کردیے گئے ہیں، خاص طور پر بینک میں منتقل کی جانے والی رقم سے کڑیاں جوڑ کر ملزمان کو باآسانی پکڑا جاسکتا ہے۔

مزید پڑھیں: ’15 لاکھ روپے کا آن لائن فراڈ‘ : رکن قومی اسمبلی کا واٹس ایپ کیسے ہیک ہوا؟

نکہت شکیل نے تاخیر سے اقدامات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اسی بات کو دہرایا کہ ’رکن قومی اسمبلی اور کمیٹیوں کا حصہ ہونے کے باوجود میرے کیس میں تاخیر ہورہی ہے تو عام آدمی کو کتنی مشکلات ہوتی ہوں گی‘۔

تاہم وہ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ این سی سی آئی اے اُن کے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں ملوث ملزمان کو نہ صرف قانون کے کٹہرے میں لائے گی بلکہ فراڈ سے حاصل کی گئی رقم کو بھی ری کور کیا جائے گا۔
