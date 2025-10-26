وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہنگو دھماکے میں شہید ایس پی اسد زبیر کے گھر آمد 

وزیر اعلیٰ نے شہید ہونے والے شہریار آفریدی کے کزن اور ایس ایس پی آپریشن ہنگو، کی شہادت پر فاتحہ خوانی کی

ویب ڈیسک October 26, 2025
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی ہنگو دھماکے میں شہید ایس پی اسد زبیر کے گھر گئے اور شہید کے اہلِ خانہ سے ملاقات اور تعزیت کا اظہار کیا۔

کوہاٹ میں وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی نے سابق وزیر داخلہ اور رکن قومی اسمبلی شہریار خان آفریدی کی رہائش گاہ کا دورہ کیا۔

وزیر اعلیٰ نے ہنگو بم دھماکے میں شہید ہونے والے شہریار آفریدی کے کزن اور ایس ایس پی آپریشن ہنگو، شہید اسد زبیر آفریدی کی شہادت پر فاتحہ خوانی کی اور لواحقین سے دلاسہ اور تعزیت کا اظہار کیا۔

وزیر اعلیٰ نے قوم کو باور کرایا کہ وہ اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور اس واقعہ کی شدید مذمت کی۔

انہوں نے آئی جی پولیس سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے اور امن و امان کی صورتحال پر اپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا ہے۔

وزیر اعلیٰ نے کہا کہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور ملوث عناصر کو ہر صورت سزا دی جائے گی۔

انہوں نے مزید کہا کہ بزدلانہ حملے سی ٹی ڈی اور پولیس کے حوصلے پست نہیں کر سکتے، اور شہید ایس پی آپریشنز اور دو پولیس اہلکاروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔

وزیر اعلیٰ نے کہا کہ امن کے قیام کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور شہید اہلکاروں کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی جبکہ لواحقین کے لیے صبر جمیل کی درخواست بھی کی۔
