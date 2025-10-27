دنیا کے معمر ترین حکمراں؛ 92 سالہ پال بیا مسلسل آٹھویں مرتبہ کیمرون کے صدر منتخب

پال بیا کیمرون 1982 سے مسلسل اقتدار میں ہیں

ویب ڈیسک October 27, 2025
کیمرون کے صدر مسلسل آٹھویں بار صدر منتخب ہوگئے

کیمرون کے 92 سالہ پال بیا نے 53.66 فیصد ووٹ حاصل کرکے ایک بار پھر صدارتی انتخاب کا معرکہ جیت لیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ان کے سابق اتحادی عیسیٰ چیروما بکاری صرف 35.19 فیصد ووٹ لے پائے۔ اس طرح پال بیا مسلسل آٹھویں بار واضح اکثریت سے جیت گئے۔

کیمرون میں صدارتی انتخاب 12 اکتوبر کو ہوئے تھے جس کے بعد نتائج کا سلسلہ جاری تھا تاہم جزوی اعداد و شمار ہی سامنے آسکے تھے۔

نتائج کے اجرا میں تارخیر پر اپوزیشن جماعتوں کے کارکنان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی رہیں۔ کم از کم 4 ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔

اپوزیشن نے ان نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا ہے اور صدر پال بیا پر دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے ملک گیر مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔

واضح رہے کہ پال بیا کیمرون کے دوسرے صدر ہیں اور 1982 سے مسلسل اقتدار میں ہیں۔ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے 2008 میں آئینی ترامیم کے ذریعے صدارتی مدت کی حد ہی ختم کر دی تھی۔

 
