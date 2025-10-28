بجلی کمپنیاں نقصانات میں کمی اور ریکوری بڑھانے میں ناکام، نیپرا نے کروڑوں روپے جرمانہ عائد کردیا 

بجلی کمپنیاں سماعت کے دوران نیپرا اتھارٹی کو مطمئن کرنے میں ناکام رہیں

کورٹ رپورٹر October 28, 2025
بجلی کمپنیاں نقصانات میں کمی لانے اور ریکوری بڑھانے میں ناکام ہوگئیں جس پر  نیپرا نے گیپکو، کیسکو اور فیسکوپر 10 کروڑ روپے جرمانہ عائد کردیا۔

نیپرا نے تینوں کمپنیوں کے خلاف فیصلے جاری کردئیے، نقصانات میں کمی لانے اور ریکوری بڑھانےمیں ناکامی پر گیپکو پر 5 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔

الیکٹرک پولز کی ارتھنگ نہ کرنے پر گیپکو پر ستمبر 2024 سے یومیہ ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا، نقصانات میں اضافے پر کوئٹہ الیکڑک سپلائی کمپنی پر 4 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔

نیپرا نے کیسکو کو 15 روز کے اندر جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا، نقصانات میں اضافے اور ریکوری کم ہونے پر فیصل آباد الیکڑک سپلائی کمپنی پر 1 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔

نیپرا نے کہا کہ مالی سال 2023-24 میں کیسکو کے نقصانات میں 3.3 فیصد اضافہ ہوا نقصانات بڑھنے سے قومی خزانے کو 15  ارب 50  کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا، اس عرصے میں گیپکو کے نقصانات2.61 فیصد بڑھے، نقصانات میں اضافے سے خزانے پر 1 ارب 20 کروڑ روپے کا بوجھ پڑا۔

اس عرصے میں فیسکو کے نقصانات میں 0.88 فیصد اضافہ ہوا، نقصانات بڑھنے سے خزانے پر4  ارب 80 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا، نیپرا نے کیسکو، گیپکو اور فیسکو کو شوکاز نوٹس جاری کئے تھے۔

تینوں کمپنیاں سماعت کے دوران نیپرا اتھارٹی کو مطمئن کرنے میں ناکام رہیں.
