علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک، بینک اکاؤنٹس منجمد، گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم

راولپنڈی:
علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ عدالتی حکم پر بلاک کردیا گیا جب کہ ان کے بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کردیے گئے ہیں، قبل ازیں عدالت نے انہیں گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔
انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کے روبرو تھانہ صادق آباد میں درج ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے کیس کی سماعت کے دوران علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کی رپورٹ چیئرمین نادرا نے پیش کردی۔
دریں اثنا گورنر اسٹیٹ بینک کی طرف سے عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے لیے ملک بھر کے بینکوں کو سرکلر جاری کردیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی تمام بینک علیمہ خان کے اکاؤنٹس منجمد کردیں گے۔
عدالت کو بتایا گیا کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کے علاوہ بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کے حکم پر عملدرآمد مکمل ہوگیا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے علیمہ خان کے خلاف صادق آباد ہنگامہ آرائی کیس کی سماعت 3 نومبر تک ملتوی کردی اور پانچوں گواہوں کو طلب کرلیا۔
عدالت نے علیمہ خان کے ساتویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کردیے۔ دوران سماعت آج مقدمے کے گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ نہیں ہو سکے۔ گواہ عدالت میں موجود تھے تاہم علیمہ خان کی عدم پیشی کے باعث کارروائی نہیں ہو سکی جب کہ مقدمہ کے 10 ملزمان میں سے ایک اشتہاری قرار اور 5 کی مستقل حاضری معاف ہے اور 2 غیر حاضر رہے۔
یاد رہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے چھٹی مرتبہ علیمہ خان کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے، جس میں انہیں گرفتار کرکے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔