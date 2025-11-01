نجومی کی باتوں میں آکر خاتون کا شوہر پر بیوفائی کا الزام، معاملہ پولیس تک پہنچ گیا

خاتون نے کسی مقامی نجومی سے اپنی زندگی کے بارے میں مشورہ لیا تھا 

ویب ڈیسک November 01, 2025
facebook whatsup

چین کے اینہوئی صوبے میں ایک خاتون نے نجومی کی پیش گوئیوں کی بنیاد پر اپنے شوہر پر بیوفائی کا الزام عائد کر دیا اور معاملہ پولیس تک پہنچ گیا۔

خاتون نے کسی مقامی نجومی سے اپنی زندگی کے بارے میں مشورہ لیا تھا اور نجومی نے اسے بتایا کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، جس سے خاتون میں شک اور بے چینی پیدا ہو گئی۔

اس پیش گوئی کے بعد خاتون نے اپنے شوہر پر بیوفائی کا الزام عائد کیا حالانکہ اس کے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھے۔ وہ اپنے شوہر سے شدید ناراض ہوئی اور اس الزام کے تحت گھر میں تنازعہ پیدا ہو گیا۔

اس معاملے کی شدت بڑھنے کے بعد خاتون نے پولیس تک کو اطلاع دی اور پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ پولیس نے شوہر کے خلاف پوچھ گچھ کی اور اس میں کوئی قابلِ ذکر ثبوت نہ ہونے پر معاملے کو ختم کردیا۔

پولیس کی تحقیقات سے یہ واضح ہو گیا کہ شوہر نے کوئی خیانت نہیں کی اور خاتون کا الزام محض نجومی کی پیش گوئی پر مبنی تھا، جو کہ جھوٹے شکوک کا باعث بنا تھا۔ پولیس نے اس واقعے کو بیہودہ الزام قرار دیا اور اس کی حیثیت کو ختم کر دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کی والدہ کا بیٹے کے مبینہ ناجائز تعلقات کا دفاع

رجب بٹ کی والدہ کا بیٹے کے مبینہ ناجائز تعلقات کا دفاع

 Nov 02, 2025 12:32 PM |
طلاق سے متعلق افواہوں پر فیروز خان کی اہلیہ کا اہم بیان سامنے آگیا

طلاق سے متعلق افواہوں پر فیروز خان کی اہلیہ کا اہم بیان سامنے آگیا

 Nov 02, 2025 11:23 AM |
کراچی کا پالک پنیر بھارت سے زیادہ مزیدار ہے، سوئیڈش آرٹسٹ کا اعتراف

کراچی کا پالک پنیر بھارت سے زیادہ مزیدار ہے، سوئیڈش آرٹسٹ کا اعتراف

 Nov 01, 2025 08:08 PM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ: لیجنڈ گلوکار کے کدوؤں سے بنے موزائک نے ریکارڈ بنا دیا

Express News

دنیا کے مہنگے ترین موبائلز کی کیا خاص بات ہے؟ استعمال کون کر رہا ہے؟

Express News

ریچھوں کے بڑھتے حملوں سے نمٹنے کیلئے جاپانی حکومت کا انوکھا اقدام

Express News

نجومی کی باتوں میں آکر خاتون کا شوہر پر بیوفائی کا الزام، معاملہ پولیس تک پہنچ گیا

Express News

آٹھ گھنٹوں تک سرفنگ کا گینیز ورلڈ ریکارڈ

Express News

بجلی کے کھمبے دیوہیکل جانور میں تبدیل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو