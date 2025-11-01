حمل:
21 مارچ تا 21 اپریل
مثبت پہلو: آج آپ کے اندر توانائی اور جوش و خروش کا ایک نیا احساس ہوگا۔ آپ اپنے کاموں کو تیزی سے نمٹانے کے قابل ہوں گے اور نئے منصوبوں پر کام شروع کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی۔
منفی پہلو: آج آپ کو جلد بازی میں فیصلے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ غصے پر قابو رکھیں اور کسی بھی قسم کے تنازع سے بچنے کی کوشش کریں۔ مالی معاملات میں بھی احتیاط برتیں۔
ثور:
22 اپریل تا 20 مئی
مثبت پہلو: آج آپ کے لیے مالی لحاظ سے اچھے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کہیں سے غیر متوقع آمدنی ہوسکتی ہے یا آپ کسی منافع بخش منصوبے میں سرمایہ کاری کرسکتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔
منفی پہلو: آج آپ کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر پیٹ اور ہاضمے سے متعلق مسائل سے بچنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی قسم کے قانونی معاملات سے بھی دور رہیں۔
جوزا:
21 مئی تا 21 جون
مثبت پہلو: آج آپ کے لیے بات چیت اور میل جول کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ آپ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر کسی اہم مسئلے پر بات چیت کر سکتے ہیں اور اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ سفر کا بھی امکان ہے۔
منفی پہلو: آج آپ کو ذہنی دباؤ اور بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کے جذباتی فیصلے کرنے سے گریز کریں۔
سرطان:
مثبت پہلو: آج آپ کے لیے گھر اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا بہترین موقع ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کسی خاص تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں یا کہیں گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں۔
منفی پہلو: آج آپ کو اپنے قریبی دوستوں یا رشتے داروں کے ساتھ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کے بحث و تکرار سے بچنے کی کوشش کریں۔
اسد:
24 جولائی تا 23 اگست
مثبت پہلو: آج آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کا ایک نیا احساس ہوگا۔ آپ کسی فنکارانہ یا تخلیقی کام میں مصروف ہو سکتے ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔
منفی پہلو: آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر دل اور بلڈ پریشر سے متعلق مسائل سے بچنے کی کوشش کریں۔
سنبلہ:
24 اگست تا 23 ستمبر
مثبت پہلو: آج آپ کے لیے کام اور کاروبار کے لحاظ سے اچھے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے کام میں محنت اور لگن سے کامیابی حاصل کریں گے۔
منفی پہلو: آج آپ کو اپنے ساتھیوں اور ماتحتوں کے ساتھ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کے تنازع سے بچنے کی کوشش کریں۔
میزان:
24 ستمبر تا 23 اکتوبر
مثبت پہلو: آج آپ کے لیے محبت اور رومانس کے لحاظ سے ایک اچھا دن ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ وقت گزار کر خوشی محسوس کریں گے۔ نئے تعلقات شروع کرنے کے لیے بھی یہ ایک اچھا وقت ہے۔
منفی پہلو: آج آپ کو اپنے فیصلوں میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کا اہم فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔
عقرب:
24 اکتوبر تا 22 نومبر
مثبت پہلو: آج آپ کے لیے مالی معاملات میں بہتری آنے کا امکان ہے۔ آپ کو کہیں سے غیر متوقع آمدنی ہو سکتی ہے یا آپ کسی منافع بخش منصوبے میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔
منفی پہلو: آج آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے۔ غصے اور جارحیت سے بچنے کی کوشش کریں۔
قوس:
23 نومبر تا 22 دسمبر
مثبت پہلو: آج آپ کے لیے سفر اور تعلیم کے لحاظ سے اچھے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی نئی جگہ کی سیر کر سکتے ہیں یا کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ لے سکتے ہیں۔
منفی پہلو: آج آپ کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کے بحث و تکرار سے بچنے کی کوشش کریں۔
جدی:
23 دسمبر تا 20 جنوری
مثبت پہلو: آج آپ کے لیے کام اور کاروبار کے لحاظ سے ایک اچھا دن ہے۔ آپ اپنے کام میں محنت اور لگن سے کامیابی حاصل کریں گے۔
منفی پہلو: آج آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر ہڈیوں اور جوڑوں سے متعلق مسائل سے بچنے کی کوشش کریں۔
دلو:
21 جنوری تا 19 فروری
مثبت پہلو: آج آپ کے لیے سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا بہترین موقع ہے۔ آپ نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔
منفی پہلو: آج آپ کو اپنے اخراجات پر قابو رکھنا چاہیے۔ غیر ضروری خرچوں سے بچنے کی کوشش کریں۔
حوت:
20 فروری تا 20 مارچ
مثبت پہلو: آج آپ کے لیے روحانی اور جذباتی لحاظ سے ایک اچھا دن ہے۔ آپ اپنے اندرونی سکون اور اطمینان پر توجہ دیں گے۔
منفی پہلو: آج آپ کو اپنے خیالات اور جذبات کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
(نوٹ: یہ عام پیش گوئیاں ہیں اور ہر ایک پر لاگو نہیں ہوسکتی ہیں۔)