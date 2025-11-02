ویمنز ورلڈکپ فائنل: جنوبی افریقا کا بھارت کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ

آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ فائنل میں جنوبی افریقا نے بھارت کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ممبئی کے ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں بارش کے باعث ٹاس دو گھنٹے کی تاخیر سے ہوا تاہم اوورز میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی۔
جنوبی افریقی کپتان لورا وولوارٹ کا کہنا ہے کہ یہ گراؤنڈ ہدف کا تعاقب کرنے کے لیے اچھا ہے اور امید ہے بارش کے باعث ابتدائی اوورز میں انہیں فائدہ حاصل ہوسکے۔
بھارتی کپتان ہرمنپریت کا کہنا ہے کہ وہ بھی موسم کی صورتحال کے باعث پہلے بولنگ کرنا چاہتی تھیں۔
انہوں نے کہا کہ ابتدائی پانچ چھ اوورز میں بیٹنگ کرنا مشکل ہوگا۔
واضح رہے کہ ٹاس دوپہر 2 بجے جبکہ میچ کا آغاز ڈھائی بجے ہونا تھا۔ گراؤنڈ کی آؤٹ فیلڈ میں پانی جمع ہوجانے کے باعث انتظامیہ کو میچ شروع کروانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔
خیال رہے کہ جنوبی افریقا اور بھارت آج پہلی مرتبہ ویمنز ورلڈکپ کا ٹائٹل جیتنے کیلیے مدمقابل آئیں گے۔
ویمنز ورلڈکپ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب فائنل میں آسٹریلیا یا انگلینڈ میں سے کوئی بھی ایک ٹیم موجود نہیں ہوگی۔
بھارتی ٹیم اس سے قبل دو مرتبہ فائنل کھیل چکی ہے تاہم اسے دونوں مرتبہ شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ جنوبی افریقی ٹیم نے پہلی مرتبہ ویمنز ورلڈکپ کے فائنل میں رسائی حاصل کی ہے۔