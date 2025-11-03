نیشنل گیمز کے حوالے سے اہم اجلاس آج کراچی میں ہوگا

اجلاس کی صدارت وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کریں گے

اسپورٹس رپورٹر November 03, 2025
کراچی:

نیشنل گیمز کے حوالے سے اہم اجلاس آج کراچی میں منعقد ہوگا۔

ذرائع کے مطابق وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اجلاس کی صدارت کریں گے، گیمز آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین صوبائی وزیر کھیل سمیت انتظامی معاملات دیکھنے والے تمام محمکوں کے سربراہان اجلاس میں شریک ہوں گے۔

اجلاس میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی نمائندگی عارف سعید اور خٓالد محمود جبکہ فاطمہ لاکھانی پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی نمائندگی کریں گی۔ 

وزیر اعلیٰ سندھ نے 6 سے 13 دسمبر کو نیشنل گیمز کرانے کا اعلان کررکھا ہے، اجلاس میں نیشنل گیمز کی تیاریوں اور شیڈول پر مشاورت ہوگی اور اس حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں۔
