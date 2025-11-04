ویمنز ورلڈکپ کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان، پاکستانی کھلاڑی بھی شامل

آئی سی سی کی جانب سے ویمنز ورلڈکپ 2025 کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان کردیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ویمنز ورلڈکپ کے فائنل میں حصہ لینے والی چھ کھلاڑیوں کو ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں شامل کیا گیا ہے۔
ان چھ کھلاڑیوں میں سے تین کا تعلق بھارت اور تین کا جنوبی افریقا سے ہے۔ جبکہ آسٹریلیا کی بھی تین کھلاڑی جگہ بنانے میں کامیاب رہیں۔
پاکستان کی وکٹ کیپر سدرہ نواز کو وکٹوں کے پیچھے شاندار کارکردگی کی بنیاد پر ٹیم میں شامل کیا گیا۔
انگلینڈ کی صوفی ایکلسٹون بھی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا حصہ ہیں جبکہ ان کی ہم وطن نیٹ اسکیور کو بارہویں کھلاڑی کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔
ٹیم آف دی ٹورنامنٹ:
سمرتی مندھانا (بھارت)
لورا وولوارٹ، کپتان (جنوبی افریقا)
جمائما روڈریگیز (بھارت)
مریزان کیپ (جنوبی افریقا)
ایشلے گارڈنر (آسٹریلیا)
دیپتی شرما (بھارت)
اینابیل سدرلینڈ (آسٹریلیا)
ناڈین ڈی کلرک (جنوبی افریقا)
سدرہ نواز، وکٹ کیپر (پاکستان)
الانا کنگ (آسٹریلیا)
صوفی ایکلسٹون (انگلینڈ)
نیٹ اسکیور برنٹ، بارہویں کھلاڑی (انگلینڈ)