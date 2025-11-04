پولنگ اسٹیشنز پر بم دھماکوں کی دھمکیاں؛ نیویارک کے پہلے مسلم میئر کی کامیابی متوقع

زہران ممدانی نیویارک کے لیے میئر شپ کے لیے مضبوط ترین امیدوار ہیں

ویب ڈیسک November 04, 2025
زہران ممدانی نیویارک کے پہلے مسلم میئر بننے کے قریب

امریکی ریاست نیوجرسی کی سات کاؤنٹیوں کے پولنگ اسٹیشنز کو بم کی دھمکیاں موصول ہونے پر ووٹنگ کا عمل معطل کر دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بم کی دھمکیاں برگن، ایسیکس، کیمڈن، مرسَر، ہیڈن، مڈلسیکس اور سمرسیٹ کاؤنٹی کے پولنگ مراکز کو موصول ہوئیں۔

محکمہ داخلہ سیکیورٹی کے مطابق یہ دھمکیاں موبائلز کالز اور ای میلز کے ذریعے دی گئیں جس پر ریسکیو ٹیموں کو طلب کیا گیا۔

ریسکیو حکام نے بتایا کہ تلاشی کے دوران کوئی دھماکا خیز مواد برآمد نہیں ہوا جس کے بعد ووٹنگ کا عمل بحال کردیا گیا۔ 

پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بم دھمکیاں ووٹرز کو خوف زدہ کر کے انتخابی عمل میں خلل ڈالنے کے لیے دی گئی تھیں۔

خیال رہے کہ یہ دھمکیاں ایسے موقع ملیں جب پڑوسی ریاست نیویارک میں تاریخی نوعیت کا میئر شپ کے لیے الیکش جاری ہے۔

جہاں پہلے مسلم میئر کی ممکنہ کامیابی کو امریکی سیاست میں ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

نیویارک کے میئر کے لیے مسلم امیدوار زہران ممدانی نے ان دھمکیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعات جمہوریت پر حملے کے مترادف ہیں۔

خیال رہے کہ نیویارک سٹی میں جاری انتخاب کو تاریخی حیثیت حاصل ہے کیونکہ پہلی بار ایک مسلمان نژاد امیدوار مضبوط پوزیشن میں ہیں۔

سیاسی مبصرین کے مطابق اگر ممدانی کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ نہ صرف نیویارک کے پہلے مسلم میئر ہوں گے بلکہ امریکی بڑے شہروں میں مسلمان قیادت کے لیے ایک علامتی کامیابی بھی تصور کی جائے گی۔

زہران ممدانی کی انتخابی مہم میں سماجی انصاف، پولیس اصلاحات، اور کم آمدنی والے طبقات کی نمائندگی جیسے نکات کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔

یاد رہے کہ 34 سالہ مامدانی، جو ڈیموکریٹک پارٹی کے ترقی پسند دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں کو شہر کی سیاست میں ایک دلکش اور تبدیلی کے خواہاں رہنما کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

زہران ممدانی نیویارک میں پیدا ہوئے لیکن ان کے والدین کا تعلق افریقی ملک یوگنڈا سے ہجرت کرنے والے ایک بھارتی خاندان سے ہے۔

وہ پیشے کے لحاظ سے ایک کمیونٹی آرگنائزر اور سابق ریاستی اسمبلی کے رکن ہیں جہاں انہوں نے کرایہ داروں کے حقوق، صحت کی سہولتوں اور پولیس اصلاحات کے حق میں مؤثر کردار ادا کیا تھا۔

 
